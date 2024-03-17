Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 11:22
а вот так было всего четыре года назад, в Кустанае.
2020 год,
//В Сити-центе состоятся традиционные
масленичные гулянья «Масленица идет, блин да мед несет».
Всех пришедших на праздник будут встречать и потешать
солнечные скоморохи и коробейники, которые проведут танцевальные интерактивы,
молодецкие забавы и состязания.
Для гостей откроются интерактивные игровые площадки
с древнерусскими забавами: «Перетягивание каната», «Бег в мешках»,
«Рубка капусты мечом», «Твистер с блинами», «Метание валенка».
Гости узнают о зарождении праздника,
особенностях празднования Масленичной недели,
насладятся лучшими номерами концертно-игровой программы и
конечно, завораживающим зрелищем сжигания гигантского чучела Масленицы.
Песни да пляски, игры да потехи, весёлые соревнования и приятные сюрпризы
ждут всех от мала до велика!
В ходе праздника все гости смогут полакомиться вкусными блинами.
Активное участие в программе примут актеры Русского драмматического театра,
представители национальных центров КГУ «Қоғамдық келісім»,
творческие коллективы города.
Все это, а также многое другое ждет вас в гостеприимном городе Костанай!///
[Исправлено: alex_60, 17.03.2024 - 13:56]