Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 15:02
Сегодня в России третий день выборов президента. Избирательные участки сегодня открылись и в Казахстане, сообщает радио Азаттык. Голосование проходит в консульском округе посольства в Астане, Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске. В Костанае в этот раз участок, который ранее располагался в Доме дружбы, решили не открывать. Читать новость
Согласен, то что делает сегодня Путин против народа Украины, это безумное преступление против человечества. И сделав когда то великий русский народ своими безвольными рабами, продолжает уничтожать свой же русский народ, выжигая русскую культуру, переписывая историю России на свой личный лад, гоня бессмысленно погибать свой русский народ в другую братскую страну, где так же миллионы русских, которых он призывает мочить..
Мой 19ти летний племянник, погибший в луганской области, кровь его на руках этого безумца и таких как он, пропагандистов войны.
111: гоня бессмысленно погибать свой русский народ в другую братскую страну,
Волк ночью, думая залезть в овчарню, Попал на псарню... Пустился мой хитрец В переговоры И начал так: «Друзья! к чему весь этот шум? Я ваш старинный сват и кум,...Тут ловчий перервал в ответ,-Ты сер, а я, приятель, сед, И волчью вашу я давно натуру знаю; А потому обычай мой:С волками иначе не делать мировой,Как снявши шкуру с них долой». Это российский президент об бандеровцах
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