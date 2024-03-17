Отправлено: - 13:27

но много эмигрантов, например из Украины, говорят здесь на нем без каких-либо проблем, и они весьма дружелюбны.

Цитата:Это тут на форуме они смелые, а там да, только дружелюбие и улыбочки.А то чемодан вокзал..