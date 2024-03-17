Отправлено: - 14:18

dvb:

могут заставлять сеять

Цитата:Как вам ответить, точно: - в принципе НИКТО и НИКОГДА, ни меня ни моих коллег не может заставить сеять то или что то другое. Мы всегда с властью - ДОГОВАРИВАЕМСЯ, потому что мы ЖИВЁМ на этой территории и у многих - это РОДНАЯ земля.Это примерно выглядит, так: - сверху им спускают план якобы по диверсификации ( почему именно, не знаю, просто потому что надо идти в ногу со временем и потому что об этом сказал 01) они вызывают меня и говорят - так и так: посей, условно 1 000 га сафлора, так нужно для района, потому что надо выполнять план по посеву масличных, иначе упадут рейтинги и так далее; я начинаю выделываться, набивать себе цену, трудности мол, но в конце выдвигаю свои условия и мы где-то по середине приходим к некому концессу: я сею 500 га, а район идёт мне навстречу ( это может ВСЁ что угодно нужное мне, вплоть до решения моих вопросов в Астане).Почему это так происходит: потому что сельский фермер, он и хотя по сути точно такой же предприниматель как и городской, но его вес, статус и ЗНАЧИМОСТЬ в обществе в разы превосходит городского. Почему так, я не знаю, но это так, может потому что - область наша АГРАРНАЯ, целинная и тут сильны сельские традиции и это идёт ещё с давних времён- с времён "красных" директоров.Отношение городских властей к своим предпринимателям и сельских властей к своим фермерам - это разные вещи.