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Куда плывем, что в трюмах кораблей... - Сегодняшние проблемы с реализацией урожая работают на диверсификацию или против
Куда плывем, что в трюмах кораблей... - Сегодняшние проблемы с реализацией урожая работают на диверсификацию или против
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48788
Куда плывем, что в трюмах кораблей... - Сегодняшние проблемы с реализацией урожая работают на диверсификацию или против
Отправлено: 17.03.24 - 11:06
В начале марта заместитель акима Костанайской области Арман Абенов попал в число, пожалуй, самых цитируемых чиновников в стране. Десятки изданий опубликовали то, что он сказал на коллегии министерства сельского хозяйства: «Мы в прошлом году заставляли сеять сафлор, теперь крестьяне спрашивают, куда это девать». Точнее ситуацию не охарактеризуешь.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22447
Re: Куда плывем, что в трюмах кораблей... - Сегодняшние проблемы...
Отправлено: 17.03.24 - 11:06
У нас очень много полей засеяно рапсом, канадским. Его тут называют Канола, качество масла лучше, цвет красивый жёлтый. В магазинах бОльшая часть полок с маслом заняты именно Канолой. Сами постоянно берём, жарим на нем, отличное масло, полезнее животных жиров.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5992
Re: Куда плывем, что в трюмах кораблей... - Сегодняшние проблемы...
Отправлено: 17.03.24 - 13:15
Всё это отговорки чиновников-непрофессионалов.
Наша пшеница- это отличный УЛУЧШИТЕЛЬ муки. И в мире он пользуется высоким спросом. Это наш бренд и СССР осваивал целину именно для этих целей - производство ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ муки - они же не просто так, взяли и разделали миллионы гектаров под пашню. Всё это делалось на основе изучении учёных-почвоведов-агрономов.
Это такой же бренд, как допустим швейцарский сыр или бельгийский шоколад.
К сожалению в последнее время у руля Минсельхоза и Минторговли - находяться НЕПРОФЕССИОНАЛЫ и абсалютно ДАЛЁКИЕ, НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ и СЛУЧАЙНЫЕ люди как в сельском хозяйстве, так и в торговли, да к тому же с высоким уровнем КОРРУПЦИОННОСТИ.
Тому пример: - они полностью ПРОСРАЛИ узбекский рынок, теперь узбеки покупая именно наше высококачественное зерно и перерабатывая его мешая со своим некачественным зерном, демпенгуя, захватили рынок как Афгана, так и Таджикистана и Ирана. И таких примеров - МНОЖЕСТВО.
Наше дело вырастить; задача государства - найти и предложить рынки сбыта.
Я помню ещё при Елбасы была попытка создать в МИД-е, отдел именно по анализу мирового рынка и реализации высококачественной казахской пшеницы.
Наша пшеница- это отличный УЛУЧШИТЕЛЬ муки. И в мире он пользуется высоким спросом. Это наш бренд и СССР осваивал целину именно для этих целей - производство ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ муки - они же не просто так, взяли и разделали миллионы гектаров под пашню. Всё это делалось на основе изучении учёных-почвоведов-агрономов.
Это такой же бренд, как допустим швейцарский сыр или бельгийский шоколад.
К сожалению в последнее время у руля Минсельхоза и Минторговли - находяться НЕПРОФЕССИОНАЛЫ и абсалютно ДАЛЁКИЕ, НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ и СЛУЧАЙНЫЕ люди как в сельском хозяйстве, так и в торговли, да к тому же с высоким уровнем КОРРУПЦИОННОСТИ.
Тому пример: - они полностью ПРОСРАЛИ узбекский рынок, теперь узбеки покупая именно наше высококачественное зерно и перерабатывая его мешая со своим некачественным зерном, демпенгуя, захватили рынок как Афгана, так и Таджикистана и Ирана. И таких примеров - МНОЖЕСТВО.
Наше дело вырастить; задача государства - найти и предложить рынки сбыта.
Я помню ещё при Елбасы была попытка создать в МИД-е, отдел именно по анализу мирового рынка и реализации высококачественной казахской пшеницы.
d
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 429
Re: Куда плывем, что в трюмах кораблей... - Сегодняшние проблемы...
Отправлено: 17.03.24 - 13:42
ACROS, скажите, а что, вас действительно могут заставлять сеять то, что вы не хотите? Или это только домыслы чиновников?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5992
Re: Куда плывем, что в трюмах кораблей... - Сегодняшние проблемы...
Отправлено: 17.03.24 - 14:18
Цитата:
Как вам ответить, точно: - в принципе НИКТО и НИКОГДА, ни меня ни моих коллег не может заставить сеять то или что то другое. Мы всегда с властью - ДОГОВАРИВАЕМСЯ, потому что мы ЖИВЁМ на этой территории и у многих - это РОДНАЯ земля.
Это примерно выглядит, так: - сверху им спускают план якобы по диверсификации ( почему именно, не знаю, просто потому что надо идти в ногу со временем и потому что об этом сказал 01) они вызывают меня и говорят - так и так: посей, условно 1 000 га сафлора, так нужно для района, потому что надо выполнять план по посеву масличных, иначе упадут рейтинги и так далее; я начинаю выделываться, набивать себе цену, трудности мол, но в конце выдвигаю свои условия и мы где-то по середине приходим к некому концессу: я сею 500 га, а район идёт мне навстречу ( это может ВСЁ что угодно нужное мне, вплоть до решения моих вопросов в Астане).
Почему это так происходит: потому что сельский фермер, он и хотя по сути точно такой же предприниматель как и городской, но его вес, статус и ЗНАЧИМОСТЬ в обществе в разы превосходит городского. Почему так, я не знаю, но это так, может потому что - область наша АГРАРНАЯ, целинная и тут сильны сельские традиции и это идёт ещё с давних времён- с времён "красных" директоров.
Отношение городских властей к своим предпринимателям и сельских властей к своим фермерам - это разные вещи.
dvb:
могут заставлять сеять
могут заставлять сеять
Как вам ответить, точно: - в принципе НИКТО и НИКОГДА, ни меня ни моих коллег не может заставить сеять то или что то другое. Мы всегда с властью - ДОГОВАРИВАЕМСЯ, потому что мы ЖИВЁМ на этой территории и у многих - это РОДНАЯ земля.
Это примерно выглядит, так: - сверху им спускают план якобы по диверсификации ( почему именно, не знаю, просто потому что надо идти в ногу со временем и потому что об этом сказал 01) они вызывают меня и говорят - так и так: посей, условно 1 000 га сафлора, так нужно для района, потому что надо выполнять план по посеву масличных, иначе упадут рейтинги и так далее; я начинаю выделываться, набивать себе цену, трудности мол, но в конце выдвигаю свои условия и мы где-то по середине приходим к некому концессу: я сею 500 га, а район идёт мне навстречу ( это может ВСЁ что угодно нужное мне, вплоть до решения моих вопросов в Астане).
Почему это так происходит: потому что сельский фермер, он и хотя по сути точно такой же предприниматель как и городской, но его вес, статус и ЗНАЧИМОСТЬ в обществе в разы превосходит городского. Почему так, я не знаю, но это так, может потому что - область наша АГРАРНАЯ, целинная и тут сильны сельские традиции и это идёт ещё с давних времён- с времён "красных" директоров.
Отношение городских властей к своим предпринимателям и сельских властей к своим фермерам - это разные вещи.
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