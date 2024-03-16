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Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном фестивале в Костанае
Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном фестивале в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48788
Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном фестивале в Костанае
Отправлено: 16.03.24 - 19:45
Ежегодно по традиции в начале марта управлением физической культуры и спорта акимата Костанайской области проводится областной Фестиваль лыжного спорта и массовые лыжные старты «Лыжня здоровья». В этом году в фестивале, состоящем из трех этапов, в общей сложности приняли участие свыше десяти тысяч человек.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1735
Re: Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном...
Отправлено: 16.03.24 - 19:45
Цитата:
А кто тут писал что спорт в Костанайской области не развивается? Как они ещё уместились в район КЖБИ, не говоря уже про лыжную базу
Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном фестивале в Костанае
Источник:
Источник:
А кто тут писал что спорт в Костанайской области не развивается? Как они ещё уместились в район КЖБИ, не говоря уже про лыжную базу
Re: Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном...
Отправлено: 16.03.24 - 20:25
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:-----Читайте внимательнее --****Первые два этапа фестиваля проводились в течение января и февраля в учебных заведениях, коллективах организаций, по месту жительства и сельских округах, а также в городах и районах Костанайской области***
Как они ещё уместились в район КЖБИ, не говоря уже про лыжную базу
Как они ещё уместились в район КЖБИ, не говоря уже про лыжную базу
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1001
Re: Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном...
Отправлено: 16.03.24 - 23:28
Комментарий удален модератором.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1001
Re: Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном...
Отправлено: 16.03.24 - 23:30
Цитата:
...сегодня к вашему сожалению читаетя без внимания по понятным причинам..
Гога:
...сегодня к вашему сожалению читаетя без внимания по понятным причинам..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1735
Re: Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном...
Отправлено: 17.03.24 - 01:38
Цитата:
Цитата:
Гога:
-----Читайте внимательнее --
-----Читайте внимательнее --
Цитата:
В финальной же части лыжного фестиваля, прошедшей в Костанае на лыжной базе ДЮСШ №3, приняли участие 427 лыжников,
Источник:
Источник:
Re: Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном...
Отправлено: 17.03.24 - 02:43
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:---- И что ??Старт одной из групповых гонок. Вам показалось , что на фото не 427 лыжников ? Так это только одна из групп .
В финальной же части лыжного фестиваля, прошедшей в Костанае на лыжной базе ДЮСШ №3, приняли участие 427 лыжников,
В финальной же части лыжного фестиваля, прошедшей в Костанае на лыжной базе ДЮСШ №3, приняли участие 427 лыжников,
Re: Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном...
Отправлено: 17.03.24 - 02:46
---А сколько их было ? Смотря по победителям - 7 групп . Так понимаю , что каждая группа стартовала отдельно .
Re: Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном...
Отправлено: 17.03.24 - 02:48
лыжники соревновались в групповых гонках свободным ходом в семи возрастных группах на дистанциях 2,5 км, 3 км и 5 км
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5992
Re: Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном...
Отправлено: 17.03.24 - 09:05
Цитата://. Вячеслав Гаранин (Костанай)//
Это не родственник знаменитому Гаранину, который своим волевым рывком и именно на подьёме, обошев трёх соперников, принёс сборной СССР бронзовую медаль на Олимпиаде в Лейк-Плесиде в эстафете??
Это не родственник знаменитому Гаранину, который своим волевым рывком и именно на подьёме, обошев трёх соперников, принёс сборной СССР бронзовую медаль на Олимпиаде в Лейк-Плесиде в эстафете??
Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном фестивале в Костанае
Отправлено: 17.03.24 - 11:14
Цитата:
-----Вроде сын , если не ошибаюсь .
ACROS:
Это не родственник
Это не родственник
-----Вроде сын , если не ошибаюсь .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1735
Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном фестивале в Костанае
Отправлено: 17.03.24 - 12:03
Цитата:
Зачем вам понимать это? Вы в российских пабликах лучше тусуйтесь , там ведь украинцы ликуют, что в след за русским кораблём уже половину НПЗ России остановили...родственники из Сызрани звонили что там полный кобздец ...пожар тушили больше суток..какой то супер важный узел горел...
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 17.03.2024 - 13:05]
Гога:
---А сколько их было ? Смотря по победителям - 7 групп . Так понимаю , что каждая группа стартовала отдельно .
---А сколько их было ? Смотря по победителям - 7 групп . Так понимаю , что каждая группа стартовала отдельно .
Зачем вам понимать это? Вы в российских пабликах лучше тусуйтесь , там ведь украинцы ликуют, что в след за русским кораблём уже половину НПЗ России остановили...родственники из Сызрани звонили что там полный кобздец ...пожар тушили больше суток..какой то супер важный узел горел...
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 17.03.2024 - 13:05]
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