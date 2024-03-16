Отправлено: - 20:25

ПолиграфЪ Боярышников:

Как они ещё уместились в район КЖБИ, не говоря уже про лыжную базу

Цитата:-----Читайте внимательнее --****Первые два этапа фестиваля проводились в течение января и февраля в учебных заведениях, коллективах организаций, по месту жительства и сельских округах, а также в городах и районах Костанайской области***