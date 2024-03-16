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≡ Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном фестивале в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48788
Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном фестивале в Костанае
Отправлено: 16.03.24 - 19:45
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Ежегодно по традиции в начале марта управлением физической культуры и спорта акимата Костанайской области проводится областной Фестиваль лыжного спорта и массовые лыжные старты «Лыжня здоровья». В этом году в фестивале, состоящем из трех этапов, в общей сложности приняли участие свыше десяти тысяч человек.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1735
Re: Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном...
Отправлено: 16.03.24 - 19:45
#1
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Цитата:
Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном фестивале в Костанае

Источник:

А кто тут писал что спорт в Костанайской области не развивается? Как они ещё уместились в район КЖБИ, не говоря уже про лыжную базу
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9961
Re: Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном...
Отправлено: 16.03.24 - 20:25
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Как они ещё уместились в район КЖБИ, не говоря уже про лыжную базу
-----Читайте внимательнее --****Первые два этапа фестиваля проводились в течение января и февраля в учебных заведениях, коллективах организаций, по месту жительства и сельских округах, а также в городах и районах Костанайской области***
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1001
Re: Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном...
Отправлено: 16.03.24 - 23:28
#3
Комментарий удален модератором.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1001
Re: Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном...
Отправлено: 16.03.24 - 23:30
#4
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Цитата:
Гога:

...сегодня к вашему сожалению читаетя без внимания по понятным причинам.. ;-) ;-) ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1735
Re: Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном...
Отправлено: 17.03.24 - 01:38
#5
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Цитата:
Гога:
-----Читайте внимательнее --


Цитата:
В финальной же части лыжного фестиваля, прошедшей в Костанае на лыжной базе ДЮСШ №3, приняли участие 427 лыжников,

Источник:
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9961
Re: Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном...
Отправлено: 17.03.24 - 02:43
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
В финальной же части лыжного фестиваля, прошедшей в Костанае на лыжной базе ДЮСШ №3, приняли участие 427 лыжников,
---- И что ??Старт одной из групповых гонок. Вам показалось , что на фото не 427 лыжников ? Так это только одна из групп .
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9961
Re: Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном...
Отправлено: 17.03.24 - 02:46
#7
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---А сколько их было ? Смотря по победителям - 7 групп . Так понимаю , что каждая группа стартовала отдельно .
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9961
Re: Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном...
Отправлено: 17.03.24 - 02:48
#8
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лыжники соревновались в групповых гонках свободным ходом в семи возрастных группах на дистанциях 2,5 км, 3 км и 5 км
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5992
Re: Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном...
Отправлено: 17.03.24 - 09:05
#9
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Цитата://. Вячеслав Гаранин (Костанай)//

Это не родственник знаменитому Гаранину, который своим волевым рывком и именно на подьёме, обошев трёх соперников, принёс сборной СССР бронзовую медаль на Олимпиаде в Лейк-Плесиде в эстафете??
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9961
Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном фестивале в Костанае
Отправлено: 17.03.24 - 11:14
#10
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Цитата:
ACROS:
Это не родственник

-----Вроде сын , если не ошибаюсь .
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1735
Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном фестивале в Костанае
Отправлено: 17.03.24 - 12:03
#11
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Цитата:
Гога:
---А сколько их было ? Смотря по победителям - 7 групп . Так понимаю , что каждая группа стартовала отдельно .

Зачем вам понимать это? Вы в российских пабликах лучше тусуйтесь , там ведь украинцы ликуют, что в след за русским кораблём уже половину НПЗ России остановили...родственники из Сызрани звонили что там полный кобздец ...пожар тушили больше суток..какой то супер важный узел горел...

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 17.03.2024 - 13:05]
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