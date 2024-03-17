Отправлено: - 11:06

В начале марта заместитель акима Костанайской области Арман Абенов попал в число, пожалуй, самых цитируемых чиновников в стране. Десятки изданий опубликовали то, что он сказал на коллегии министерства сельского хозяйства: «Мы в прошлом году заставляли сеять сафлор, теперь крестьяне спрашивают, куда это девать». Точнее ситуацию не охарактеризуешь.