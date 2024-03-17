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≡ Куда плывем, что в трюмах кораблей... - Сегодняшние проблемы с реализацией урожая работают на диверсификацию или против
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48787
Куда плывем, что в трюмах кораблей... - Сегодняшние проблемы с реализацией урожая работают на диверсификацию или против
Отправлено: 17.03.24 - 11:06
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В начале марта заместитель акима Костанайской области Арман Абенов попал в число, пожалуй, самых цитируемых чиновников в стране. Десятки изданий опубликовали то, что он сказал на коллегии министерства сельского хозяйства: «Мы в прошлом году заставляли сеять сафлор, теперь крестьяне спрашивают, куда это девать». Точнее ситуацию не охарактеризуешь.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22447
Re: Куда плывем, что в трюмах кораблей... - Сегодняшние проблемы...
Отправлено: 17.03.24 - 11:06
#1
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У нас очень много полей засеяно рапсом, канадским. Его тут называют Канола, качество масла лучше, цвет красивый жёлтый. В магазинах бОльшая часть полок с маслом заняты именно Канолой. Сами постоянно берём, жарим на нем, отличное масло, полезнее животных жиров.
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