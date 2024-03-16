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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9961
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.03.24 - 23:07
#3631
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Цитата:
111:
который не пошел воевать за свою Родину, СССР.. Сбежал..

---А сам за себя ответить не хочешь ? Где ты был ?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
26.02.17
Сообщений:
2029
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.03.24 - 23:08
#3632
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Цитата:
111:
не пошел воевать за свою Родину, СССР.

Вот я гад, прикинь? Не пошёл, когда гражданин Тулепов призывал к насильственному свержению государственного строя с применением оружия :lol: 8-) :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20217
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 00:11
#3633
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Баранов едят прилюдно в центре города города. Целых.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20217
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 00:12
#3634
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Дожили. Скоро лошадей будут прилюдно употреблять.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20217
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 00:13
#3635
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Даже не знаю, каменный век это,
Или 1000 лет до нашей эры
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20217
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 00:14
#3636
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Короче шабаш какой то.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20217
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 00:18
#3637
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А так то весна на дворе.
Природа свое берет
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22447
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 00:59
#3638
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Цитата:
alex_60:
Баранов едят прилюдно в центре города города. Целых.

Мож тогда их на герб, вместо пегасов? :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20217
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 02:03
#3639
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Цитата:
maxsaf:
Мож тогда их на герб, вместо пегасов


Тогда будут говорить, а, эти бараны... Врядли..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22447
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 02:07
#3640
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Цитата:
alex_60:
Тогда будут говорить, а, эти бараны... Врядли..

Ну никто же не говорит: А, эти пегасы )) Ну да ладно, там походу новое министерство создадут ради такого дела, а те уже сами разберутся, что на герб поставить...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4533
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 09:31
#3641
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Может остановитесь? Начинаете оскорблять наши обычаи. Это наши обычаи и никому не дано их кошмарить! Сыкымы наверное я Вас не знаю?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5987
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 09:42
#3642
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Цитата:
maxsaf:
выйти на ПП


А, кому дают звание "УП" ??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22447
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 09:56
#3643
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Цитата:
ACROS:
А, кому дают звание "УП"

Тем уже всё, нельзя никакие правила нарушать :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22447
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 10:06
#3644
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Цитата:
Сыкымы:
Вот я гад, прикинь? Не пошёл, когда гражданин Тулепов призывал к насильственному свержению государственного строя с применением оружия

Он вроде говорил, что в 90-е годы "шнырил" у бандитов. Во время январских он тоже не особо отличился, в основном пиво да баурсаки подносил "террористам", да с балкона вел подсчет участников :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20217
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 11:01
#3645
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///Масленицу отпраздновали в центре Нью-Йорка.
Девушки в кокошниках и юноши в красных рубахах раздают всем пришедшим блины.
За блинами подходят многие, пришедшие в Таймс-Сквер.
Здесь же "вздули" самовар.
«"Очень вкусно. Я никогда раньше не пробовала таких блинов",
- заявила женщина из Мексики.
Здесь же организовали танцы и исполнение русских народных песен.
Праздник попытались испортить проукраинские активисты с флагами,
но их оттеснила полиция.
Как рассказала женщина по имени Анна, участвующая в праздновании Масленицы,
у нее остались родственники на Украине,
однако она не поддерживает акцию украинских националистов.
"У меня своя Украина, я ее люблю, но я не нацистка.
Я люблю Россию и я люблю Белоруссию", - сказала она.///

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