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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9961
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.03.24 - 23:07
Цитата:
---А сам за себя ответить не хочешь ? Где ты был ?
111:
который не пошел воевать за свою Родину, СССР.. Сбежал..
который не пошел воевать за свою Родину, СССР.. Сбежал..
---А сам за себя ответить не хочешь ? Где ты был ?
(Пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 26.02.17
- Сообщений:
- 2029
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.03.24 - 23:08
Цитата:
Вот я гад, прикинь? Не пошёл, когда гражданин Тулепов призывал к насильственному свержению государственного строя с применением оружия
111:
не пошел воевать за свою Родину, СССР.
не пошел воевать за свою Родину, СССР.
Вот я гад, прикинь? Не пошёл, когда гражданин Тулепов призывал к насильственному свержению государственного строя с применением оружия
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 00:11
Баранов едят прилюдно в центре города города. Целых.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 00:12
Дожили. Скоро лошадей будут прилюдно употреблять.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 00:13
Даже не знаю, каменный век это,
Или 1000 лет до нашей эры
Или 1000 лет до нашей эры
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 00:14
Короче шабаш какой то.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 00:18
А так то весна на дворе.
Природа свое берет
Природа свое берет
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 00:59
Цитата:
Мож тогда их на герб, вместо пегасов?
alex_60:
Баранов едят прилюдно в центре города города. Целых.
Баранов едят прилюдно в центре города города. Целых.
Мож тогда их на герб, вместо пегасов?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 02:03
Цитата:
Тогда будут говорить, а, эти бараны... Врядли..
maxsaf:
Мож тогда их на герб, вместо пегасов
Мож тогда их на герб, вместо пегасов
Тогда будут говорить, а, эти бараны... Врядли..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 02:07
Цитата:
Ну никто же не говорит: А, эти пегасы )) Ну да ладно, там походу новое министерство создадут ради такого дела, а те уже сами разберутся, что на герб поставить...
alex_60:
Тогда будут говорить, а, эти бараны... Врядли..
Тогда будут говорить, а, эти бараны... Врядли..
Ну никто же не говорит: А, эти пегасы )) Ну да ладно, там походу новое министерство создадут ради такого дела, а те уже сами разберутся, что на герб поставить...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4533
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 09:31
Может остановитесь? Начинаете оскорблять наши обычаи. Это наши обычаи и никому не дано их кошмарить! Сыкымы наверное я Вас не знаю?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5987
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 09:42
Цитата:
А, кому дают звание "УП" ??
maxsaf:
выйти на ПП
выйти на ПП
А, кому дают звание "УП" ??
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 09:56
Цитата:
Тем уже всё, нельзя никакие правила нарушать
ACROS:
А, кому дают звание "УП"
А, кому дают звание "УП"
Тем уже всё, нельзя никакие правила нарушать
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 10:06
Цитата:
Он вроде говорил, что в 90-е годы "шнырил" у бандитов. Во время январских он тоже не особо отличился, в основном пиво да баурсаки подносил "террористам", да с балкона вел подсчет участников
Сыкымы:
Вот я гад, прикинь? Не пошёл, когда гражданин Тулепов призывал к насильственному свержению государственного строя с применением оружия
Вот я гад, прикинь? Не пошёл, когда гражданин Тулепов призывал к насильственному свержению государственного строя с применением оружия
Он вроде говорил, что в 90-е годы "шнырил" у бандитов. Во время январских он тоже не особо отличился, в основном пиво да баурсаки подносил "террористам", да с балкона вел подсчет участников
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 11:01
///Масленицу отпраздновали в центре Нью-Йорка.
Девушки в кокошниках и юноши в красных рубахах раздают всем пришедшим блины.
За блинами подходят многие, пришедшие в Таймс-Сквер.
Здесь же "вздули" самовар.
«"Очень вкусно. Я никогда раньше не пробовала таких блинов",
- заявила женщина из Мексики.
Здесь же организовали танцы и исполнение русских народных песен.
Праздник попытались испортить проукраинские активисты с флагами,
но их оттеснила полиция.
Как рассказала женщина по имени Анна, участвующая в праздновании Масленицы,
у нее остались родственники на Украине,
однако она не поддерживает акцию украинских националистов.
"У меня своя Украина, я ее люблю, но я не нацистка.
Я люблю Россию и я люблю Белоруссию", - сказала она.///
Девушки в кокошниках и юноши в красных рубахах раздают всем пришедшим блины.
За блинами подходят многие, пришедшие в Таймс-Сквер.
Здесь же "вздули" самовар.
«"Очень вкусно. Я никогда раньше не пробовала таких блинов",
- заявила женщина из Мексики.
Здесь же организовали танцы и исполнение русских народных песен.
Праздник попытались испортить проукраинские активисты с флагами,
но их оттеснила полиция.
Как рассказала женщина по имени Анна, участвующая в праздновании Масленицы,
у нее остались родственники на Украине,
однако она не поддерживает акцию украинских националистов.
"У меня своя Украина, я ее люблю, но я не нацистка.
Я люблю Россию и я люблю Белоруссию", - сказала она.///
-
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