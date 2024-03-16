Отправлено: - 10:06

Сыкымы:

Вот я гад, прикинь? Не пошёл, когда гражданин Тулепов призывал к насильственному свержению государственного строя с применением оружия

Цитата:Он вроде говорил, что в 90-е годы "шнырил" у бандитов. Во время январских он тоже не особо отличился, в основном пиво да баурсаки подносил "террористам", да с балкона вел подсчет участников