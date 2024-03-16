У нас получается, что сети с легкой руки государства уничтожают мелких. Мелкие представляют угрозу олигархам? Ну не смешно ли? А я думаю, что сети просто никак не могут «наесться». Жажда наживы захлестнула их - вот и зачищают пространство путем влияния на наших чиновников. Читать новость
покупать не стала, точно такую же купила в магазинчике у дома за 450 тенге С удивлением обнаруживаю очень даже приличные накрутки в крупных супермаркетах на элементарные товары. Например зубная паста колгейт в оптовке 560, а там 1100. Моя знакомая что работает в этом супермаркете говорит- очень много краж совершают покупатели,эта вынужденная мера.
на заре зарождения капитализма в Казахстане поучаствовал в начале появления частных аптек в Кустанае. ездили сами в Москву раз в неделю, закупались в оптовых фирмах. обьезжали зарождавшиеся таможни , бандиты на трассе и менты .. продавали тут в своих аптеках по области, оптом другим аптекам, госаптекам( с обоюдным интересом). там было все понятно, кто больше крутился, тот и имел больше. сейчас же как понимаю ,никто никуда не ездит , получает все от дистрибьютеров с доставкой до аптеки. как мелкие так и сетевые. скидки только получают разные думаю, от обьемов зависит. ну а цена для покупателя это другие расчеты , разные затраты и тд....
Непонятно насчёт маркировки лекарств, при чем здесь аптеки (мелкие и сетевые), это проблема производителей и поставщиков?! Мне к сожалению ещё ни в одном магазине "у дома" не доводилось покупать что-либо дешевле чем в супермаркете. Обычно туда идёшь, если лень дальше прогуляться. В долг и правда дают, за счёт этого, и высокой цены думаю живут.
Прежде чем создавать бизнес, нужно 7 раз прочитать книгу "Капитал" Карла Маркса, который писал в ней, что при капитализме, в том числе и загнивающем, крупные предприятия, своими объемами уничтожат мелкие. После чего крупные объединяются в тресты, а затем в монополии! Поэтому, независимо от страны, этот процесс только набирает силу и в скором временем, мы не увидим мелких аптечек, мелких магазинов у дома и тому подобное! В связи с этим автор статьи ничего с этим ничего не сделает, так же как и гос-во, которому нужны налоги и крупный бизнес! Капитализм, куда стремились Ельцин, Кравчук и Шушкевич состоялся, об этом свидетельствует о поголовном обложении налогов всех слое населения! Последний этап-2025 год!
Шоколадку по 565 тенге в сетевом магазине покупать не стала, точно такую же купила в магазинчике у дома за 450 тенге. «Капитализм, - говорите, - выживет сильнейший»? Ну-ну. Скорее выживет наглейший.
......и вообще мною уважаемая Ольга мы должны радоваться что мы живём в счастливейшее время хоть шоколад есть да всё есть теперече,вот помню когда у нас в ПЧСТРе магазин был пошлёт меня мама за хлебом и молоком правда хлеб тогда вкусней был почему то не такой воздушный как сейчас возёму батон пока до дома дойду половина сьем а шоколад не всегда был ботончики по 55 копеек были да и финики продовали и берёзовый сок всегда был.Сейчас всё есть то что твоя душа желает правда весь вопрос в деньгах....
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