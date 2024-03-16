Re: Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями

Отправлено: - 16:52

Шоколадку по 565 тенге в сетевом магазине покупать не стала, точно такую же купила в магазинчике у дома за 450 тенге. «Капитализм, - говорите, - выживет сильнейший»? Ну-ну. Скорее выживет наглейший.



......и вообще мною уважаемая Ольга мы должны радоваться что мы живём в счастливейшее время хоть шоколад есть да всё есть теперече,вот помню когда у нас в ПЧСТРе магазин был пошлёт меня мама за хлебом и молоком правда хлеб тогда вкусней был почему то не такой воздушный как сейчас возёму батон пока до дома дойду половина сьем а шоколад не всегда был ботончики по 55 копеек были да и финики продовали и берёзовый сок всегда был.Сейчас всё есть то что твоя душа желает правда весь вопрос в деньгах....