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"Поссорился с женой и уехал..." - Сторожа и полиция спасли мужчину от обморожения в Рудном
"Поссорился с женой и уехал..." - Сторожа и полиция спасли мужчину от обморожения в Рудном
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