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≡ В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48785
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 10:27
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Выступая на заседании Национального курултая, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1247
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 15:26
#15
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Цитата:
Эл-починно:

Думаю, наивысшим "достижением" будет переименовать страну
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1574
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 15:36
#16
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В нашем президенте тоже усматриваются

Цитата:
признаки советской эпохи
..

хм..

[Исправлено: JereK, 16.03.2024 - 16:36]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20209
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 15:50
#17
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Цитата:
ACROS:
Один к 18-летию получит 804$ или 361 180 тенге, второй:- 1 407$ или 633 150 тенге.


к тому времени может покушать раз в кафе и хватит.
18-летие отметить.
а вообще причем тут доллары,
не совсем понятно.
перечисляют в чем , в долларах что ли?
раз совравши, сказав 160 дол, а перечислив 100,
потом по 10 могут запросто.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1938
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 17:36
#18
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Цитата:
111:

Наверное, звёздочка сверху советская
Маразм крепчает.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1938
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 17:42
#19
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Цитата:
Эл-починно:

Алфавита на латинице ещё как бы нет, а на гербе название государства тогда как оказалось на латинице?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5980
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 17:55
#20
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Цитата:
alex_60:
причем тут доллары,


Мне тоже это непонятно: - сделки и договора в Казахстане заключаются, согласно законодательству, только и только исключительно в нац.валюте- в тенге.Цитата:
[

b]alex_60:[/b]
сказав 160 дол,


В это я тоже не верю: - ну как это так НЕПРАВИЛЬНО посчитали детей.
Скорее всего деньги, вернее часть его, пустили на что то другое, а народу в очередной раз СОВРАЛИ.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
996
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 18:26
#21
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. В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем – объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана", - сказал Глава государства.

....референдум провести у народа спросить...
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
88
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 18:43
#22
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Читаю комментарии и могу сказать :" Тёмные и отсталые вы люди!" Как вы не прочухали новый тренд - мы теперь потомки Улуса Джучи! Отсюда и новый вектор истории и новый символизм будет! Не знаю, то ли плакать,то ли смеяться..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9798
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 19:32
#23
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Его самого надо менять,одно разочарование,жизнь дорожает,народ в кредитах,ОСМС не работает,бизнесу гайки закручивает,но первоочередная проблема герб :-(
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1730
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 19:48
#24
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Прекрасный герб,что ерундой то заниматься?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26184
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 20:28
#25
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Прекрасный герб,

Меняит надо, Герб... :-o
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