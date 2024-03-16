Отправлено: - 18:27

62-летний житель Рудного поссорился с женой и уехал из города в свой дачный дом. Мужчина отправился на дачу поймав попутку. Так как в этот день не было дороги его высадили на трассе и дальше он пошел пешком. Через 1,5 киллометра из-за сугробов и плохой дороги он увяз в снегу.