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≡ Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном фестивале в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48785
Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном фестивале в Костанае
Отправлено: 16.03.24 - 19:45
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Ежегодно по традиции в начале марта управлением физической культуры и спорта акимата Костанайской области проводится областной Фестиваль лыжного спорта и массовые лыжные старты «Лыжня здоровья». В этом году в фестивале, состоящем из трех этапов, в общей сложности приняли участие свыше десяти тысяч человек.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1730
Re: Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном...
Отправлено: 16.03.24 - 19:45
#1
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Цитата:
Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном фестивале в Костанае

Источник:

А кто тут писал что спорт в Костанайской области не развивается? Как они ещё уместились в район КЖБИ, не говоря уже про лыжную базу
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9948
Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном фестивале в Костанае
Отправлено: 16.03.24 - 20:25
#2
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