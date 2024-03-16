Отправлено: - 19:45





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51724 Более десяти тысяч человек приняли участие в лыжном фестивале в КостанаеИсточник:

Цитата:А кто тут писал что спорт в Костанайской области не развивается? Как они ещё уместились в район КЖБИ, не говоря уже про лыжную базу