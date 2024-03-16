Отправлено: - 18:22

ACROS:

Наверное надо вопрос адресовать областным славянским национально-культурным центрам при областной Ассамблеи Народов- это чисто их позиция.

[Исправлено: alex_60, 16.03.2024 - 19:28]

Цитата:не думаю.//Главная программа пройдёт на площади возле облакимата. Особенность Наурыза этого года - праздник не ограничится центром города. Об этом и других подробностях на брифинге в РСК рассказала руководитель отдела культуры и развития языков акимата Костаная Сауле АЗИМЖАНОВА.//вот она всем и заправляет.финансы у нее.нет Масленицы и все дела.по сути своей это расжигание как оно есть.гнать таких метлой бы надо.. чтобы не повадно было.даже если бы кто подал заявку, сказали бы что весь центр занят мероприятиями,сбор аксакалов, тусовка студентов, наурызхана в конце концов.