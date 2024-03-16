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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 241 из 241«1...239240241
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36780
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.03.24 - 10:44
#3601
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Интересно, а как едят работники морга?
По сути, они должны помереть с голоду.
А как едят сейчас мобики на войне?
С голоду пухнут?
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1247
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.03.24 - 12:27
#3602
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"грамотей"
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20209
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.03.24 - 13:22
#3603
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Празднование Масленицы в Костанае отменили?
а какой раньше был был Праздник, в центре города, с концертами,
танцами, торговлей, сжиганием чучела.
остается только вспоминать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22441
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.03.24 - 17:26
#3604
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Цитата:
alex_60:
Празднование Масленицы в Костанае отменили?

Зато теперь Наурыз целую неделю :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.03.24 - 18:09
#3605
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Цитата:
maxsaf:
Наурыз


Наурыз - это старый Казахстан; Наурызнама - это Новый Казахстан.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.03.24 - 18:15
#3606
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Цитата:
alex_60:
Празднование Масленицы в Костанае отменили?


Почему ?? У нас в деревни было- всё как обычно: блины, чучело, столб, гири, казахша-курес, конкурсы, пляски, водка, вечером дискотека в школе, ну и как обычно драка.
Наверное надо вопрос адресовать областным славянским национально-культурным центрам при областной Ассамблеи Народов- это чисто их позиция.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20209
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.03.24 - 18:19
#3607
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Цитата:
ACROS:
У нас в деревни было- всё как обычно: блины, чучело, столб, гири, казахша-курес, конкурсы, пляски, водка, вечером дискотека в школе, ну и как обычно драка.


красота, просто завидую.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20209
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.03.24 - 18:22
#3608
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Цитата:
ACROS:
Наверное надо вопрос адресовать областным славянским национально-культурным центрам при областной Ассамблеи Народов- это чисто их позиция.


не думаю.
//Главная программа пройдёт на площади возле облакимата. Особенность Наурыза этого года - праздник не ограничится центром города. Об этом и других подробностях на брифинге в РСК рассказала руководитель отдела культуры и развития языков акимата Костаная Сауле АЗИМЖАНОВА.//

вот она всем и заправляет.
финансы у нее.
нет Масленицы и все дела.
по сути своей это расжигание как оно есть.
гнать таких метлой бы надо.. чтобы не повадно было.
даже если бы кто подал заявку, сказали бы что весь центр занят мероприятиями,
сбор аксакалов, тусовка студентов, наурызхана в конце концов.

[Исправлено: alex_60, 16.03.2024 - 19:28]
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9948
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.03.24 - 19:06
#3609
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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Большая группа западных наемников уничтожена при ракетном ударе по санаторию «Мрия» в Одессе. Ликвидированы порядка 100 наемников, еще более 100 ранены, сообщили ТАСС в силовых структурах. «На территории санатория “Мрия” в Одессе при ракетном ударе в пятницу уничтожены около 100 иностранных наемников и еще более 100 ранены», — сказал собеседник агентства.---- Специалисты ответьте - врут или нет ?
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9948
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.03.24 - 19:08
#3610
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5 часов назад, © РИА Новости, СобытияРоссийские военные уничтожили около 300 боевиков «Кракена» ударом авиабомбы МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Около 300 боевиков украинского формирования «Кракен» уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ) весом в 1,5 тонны, сообщил на совещании начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.------ Генерал с Кореи ?
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9948
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.03.24 - 20:31
#3611
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Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
26.02.17
Сообщений:
2015
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.03.24 - 20:46
#3612
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Страница 241 из 241«1...239240241
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