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≡ "Поссорился с женой и уехал..." - Сторожа и полиция спасли мужчину от обморожения в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48783
"Поссорился с женой и уехал..." - Сторожа и полиция спасли мужчину от обморожения в Рудном
Отправлено: 16.03.24 - 18:27
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62-летний житель Рудного поссорился с женой и уехал из города в свой дачный дом. Мужчина отправился на дачу поймав попутку. Так как в этот день не было дороги его высадили на трассе и дальше он пошел пешком. Через 1,5 киллометра из-за сугробов и плохой дороги он увяз в снегу.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5980
Re: "Поссорился с женой и уехал..." - Сторожа и...
Отправлено: 16.03.24 - 18:27
#1
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Наверное, пьяный был: - трезвый человек, да ещё и предпенсионного возраста, навряд ли в здравом уме и в твёрдом рассудке из-за какой то ссоры уедет так далеко и в НЕОБОГРЕВАЕМУЮ дачу.
Максимум: - вышел, 5 минут прошёлся по холоду, остыл и в тёплый дом.
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