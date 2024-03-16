Отправлено: - 17:55

alex_60:

причем тут доллары,

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b]alex_60:[/b]

сказав 160 дол,

Цитата:Мне тоже это непонятно: - сделки и договора в Казахстане заключаются, согласно законодательству, только и только исключительно в нац.валюте- в тенге.Цитата:В это я тоже не верю: - ну как это так НЕПРАВИЛЬНО посчитали детей.Скорее всего деньги, вернее часть его, пустили на что то другое, а народу в очередной раз СОВРАЛИ.