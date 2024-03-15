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≡ Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик, завершилось в Костанае. Что известно?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48783
Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик, завершилось в Костанае. Что известно?
Отправлено: 15.03.24 - 17:01
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- Расследование было в установленные законом сроки. Материалы и экспертное заключение ТОО «КранСервис-РИЦ» направлены в Северный отдел полиции Костаная ДП Костанайской области, - пояснил руководитель департамента Комитета промбезопасности Канат КИЫЛМАНОВ.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1938
Re: Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик,...
Отправлено: 16.03.24 - 17:26
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Если родственникам хорошо занесли, они и не такое подтвердят.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
996
Re: Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик,...
Отправлено: 16.03.24 - 17:53
#16
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Цитата:
КГСПС:
Если родственникам хорошо занесли, они и не такое подтвердят.


....не занесёшь не проживёшь Жана Казахстан...куда идём?
Профайл
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