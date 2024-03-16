Отправлено: - 11:40

Мартовские блинные пиршества - одна из самых вкусных традиций. Конечно, блины можно печь в любое время. Но в масленичные дни делается это с особым азартом. И не только бабушкины рецепты вспоминаются, но и новые хочется опробовать, какие-нибудь французские крепы, например. Вы что предпочитаете?