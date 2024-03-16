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≡ Блины, блинчики, блинцы - выбирай на вкус. Масленичная неделя в разгаре, угощайте вы и вас пусть угостят
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48783
Блины, блинчики, блинцы - выбирай на вкус. Масленичная неделя в разгаре, угощайте вы и вас пусть угостят
Отправлено: 16.03.24 - 11:40
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Мартовские блинные пиршества - одна из самых вкусных традиций. Конечно, блины можно печь в любое время. Но в масленичные дни делается это с особым азартом. И не только бабушкины рецепты вспоминаются, но и новые хочется опробовать, какие-нибудь французские крепы, например. Вы что предпочитаете?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20206
Re: Блины, блинчики, блинцы - выбирай на вкус. Масленичная...
Отправлено: 16.03.24 - 11:40
#1
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Да, блины тема.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20206
Re: Блины, блинчики, блинцы - выбирай на вкус. Масленичная...
Отправлено: 16.03.24 - 11:41
#2
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Мне больше с растопленным маслом нравится, с чёрной икрой не очень.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20206
Re: Блины, блинчики, блинцы - выбирай на вкус. Масленичная...
Отправлено: 16.03.24 - 11:44
#3
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Со сметаной и малиновым вареньем тоже неплохо.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
996
Re: Блины, блинчики, блинцы - выбирай на вкус. Масленичная...
Отправлено: 16.03.24 - 17:46
#4
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.....со сгущёнкой и чаем...вкуснятина только классические блины не какие другие...
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