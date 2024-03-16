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≡ Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски скандальный и дорогой аттракцион в Рудном никто не возвращает
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48782
Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски скандальный и дорогой аттракцион в Рудном никто не возвращает
Отправлено: 16.03.24 - 14:54
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1 мая 2019 года в городе горняков, в парке «Достык», власти позволили испытать на людях работу нового колеса обозрения. Оно вскоре по суду было признано опасным, потому что кабинки его переворачивались на ветру. Пользоваться им быстренько запретили, а в 2020 году аттракцион демонтировали. Благодаря ему Рудный снискал сомнительную славу города дорогих и бессмысленных понтов. А еще сейчас может претендовать на звание города, бюджету которого не нужны обратно сотни миллионов за чертово колесо. Ну или хотя бы часть этих денег.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5976
Re: Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски...
Отправлено: 16.03.24 - 14:54
#1
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Мы, вернее государство Казахстан- действительно БОГАТАЯ страна: - до наших чиновников каким то арабам и другу Елбасы- Ли Куан Ю - шагать и шагать.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20204
Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски скандальный и дорогой аттракцион в Рудном никто не возвращает
Отправлено: 16.03.24 - 16:03
#2
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вообще непонятно, есть ли власть в области.
ремонт областной детской больницы пять или сколько там лет,
300 000 000 за колесо, уплывшие в черную дыру, а если конкретно кому то в карман.
это их смотрю совсем не волнует, от слова совсем.
а нафига они тогда вообще нужны, акимы эти.
они профукали 300 000 000 народных денег.
должны ответить за это, раз не хотят искать концы.
могу точно сказать, что в Казахстане периода СССР такого
не было никогда.
первый секретарь обкома области решил бы этот вопрос за день,
а если правильнее сказать-этого бы не допустил никогда.

[Исправлено: alex_60, 16.03.2024 - 17:04]
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