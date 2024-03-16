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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48782
Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 10:01
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У нас получается, что сети с легкой руки государства уничтожают мелких. Мелкие представляют угрозу олигархам? Ну не смешно ли? А я думаю, что сети просто никак не могут «наесться». Жажда наживы захлестнула их - вот и зачищают пространство путем влияния на наших чиновников.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36776
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 10:01
#1
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Человек, который изменил время..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6767
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 10:17
#2
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покупать не стала, точно такую же купила в магазинчике у дома за 450 тенге
С удивлением обнаруживаю очень даже приличные накрутки в крупных супермаркетах на элементарные товары. Например зубная паста колгейт в оптовке 560, а там 1100. Моя знакомая что работает в этом супермаркете говорит- очень много краж совершают покупатели,эта вынужденная мера.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20204
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 10:23
#3
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//Костангайской области//

надеюсь все таки что не переименовали.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20204
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 10:37
#4
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на заре зарождения капитализма в Казахстане
поучаствовал в начале появления частных аптек в Кустанае.
ездили сами в Москву раз в неделю, закупались в оптовых фирмах.
обьезжали зарождавшиеся таможни , бандиты на трассе и менты ..
продавали тут в своих аптеках по области, оптом другим аптекам,
госаптекам( с обоюдным интересом). там было все понятно,
кто больше крутился, тот и имел больше.
сейчас же как понимаю ,никто никуда не ездит ,
получает все от дистрибьютеров с доставкой до аптеки.
как мелкие так и сетевые. скидки только получают разные думаю,
от обьемов зависит. ну а цена для покупателя это другие расчеты ,
разные затраты и тд....
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Г
* Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
122
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 11:20
#5
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Цитата:
alex_60:
надеюсь все таки что не переименовали.

Исправили, спасибо.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
975
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 13:23
#6
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Непонятно насчёт маркировки лекарств, при чем здесь аптеки (мелкие и сетевые), это проблема производителей и поставщиков?!
Мне к сожалению ещё ни в одном магазине "у дома" не доводилось покупать что-либо дешевле чем в супермаркете. Обычно туда идёшь, если лень дальше прогуляться. В долг и правда дают, за счёт этого, и высокой цены думаю живут.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5976
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 14:31
#7
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Цитата://Знакомой муж//

Надо думать: - бывают и НЕЗНАКОМЫЕ мужья.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5976
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 14:35
#8
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Цитата://давайте обратимся к мировому опыту.//


Как наши, казахские чиновники: - когда им что то надо ЗАМУТИТЬ что то нехорошее и антинародное, они, как правило, ВСЕГДА обращаются за мифическим мировым опытом.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
88
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 15:04
#9
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Прежде чем создавать бизнес, нужно 7 раз прочитать книгу "Капитал" Карла Маркса, который писал в ней, что при капитализме, в том числе и загнивающем, крупные предприятия, своими объемами уничтожат мелкие. После чего крупные объединяются в тресты, а затем в монополии! Поэтому, независимо от страны, этот процесс только набирает силу и в скором временем, мы не увидим мелких аптечек, мелких магазинов у дома и тому подобное! В связи с этим автор статьи ничего с этим ничего не сделает, так же как и гос-во, которому нужны налоги и крупный бизнес! Капитализм, куда стремились Ельцин, Кравчук и Шушкевич состоялся, об этом свидетельствует о поголовном обложении налогов всех слое населения! Последний этап-2025 год!
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1247
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 15:18
#10
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Цитата:
ACROS:
Цитата://Знакомой муж// Надо думать: - бывают и НЕЗНАКОМЫЕ мужья.


ACROS
Знакомой (синоним подруги)
так что
муж подруги и далее по тексту
при чем здесь незнакомые мужья?
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р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
991
Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 16:52
#11
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