НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик, завершилось в Костанае. Что известно?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48782
Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик, завершилось в Костанае. Что известно?
Отправлено: 15.03.24 - 17:01
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Расследование было в установленные законом сроки. Материалы и экспертное заключение ТОО «КранСервис-РИЦ» направлены в Северный отдел полиции Костаная ДП Костанайской области, - пояснил руководитель департамента Комитета промбезопасности Канат КИЫЛМАНОВ.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5976
Re: Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик,...
Отправлено: 15.03.24 - 17:01
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коррупцию и ПРОДАЖНОСТЬ казахских чиновников - НИЧТО и НИКТО не победит.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
691
Re: Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик,...
Отправлено: 15.03.24 - 17:15
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пришел на стойплощадку, вероятно, чтобы забрать свои вещи

Чёт не стыкуется. В статье про само происшествие было указано что
Цитата:
В течение часа они вытаскивали из кабины крана труп мужчины

За вещами в кабину? Странно как то
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36776
Re: Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик,...
Отправлено: 15.03.24 - 17:28
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
 за два дня до ЧП крановщик был уволен. Он планировал переезжать на ПМЖ в Россию, пришел на стойплощадку, вероятно, чтобы забрать свои вещи".


Мда уж..
Если наша власть согласится с этим, то значит она продалась за бабло..
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1727
Re: Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик,...
Отправлено: 15.03.24 - 18:05
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юрист ТОО «Елена Д» (компания-застройщик 11-этажного дома - «НГ») Елена МАРАР прокомментировала ситуацию и пояснила, что "этот случай не вошел в статистику, так как за два дня до ЧП крановщик был уволен. Он планировал переезжать на ПМЖ в Россию, пришел на стойплощадку, вероятно, чтобы забрать свои вещи".

Источник:

Технично! Ничего добавить или убавить! И причём тут власть?Это частная компания. Сказали что уволен значить уволен! Собирался видимо на СВО,торопился. Случайностей в этой жизни не бывает! Вообще крановщик перед сменой сам должен проверить состояние своего оборудования.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22440
Re: Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик,...
Отправлено: 15.03.24 - 18:16
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
так как за два дня до ЧП крановщик был уволен.

И почему я не удивлен? Нет человека - можно все что угодно сказать, кроме причины падения. Кран собран неправильно, что-то не закреплено было? Кран, получается, сам бы упал, и без крановщика?
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
691
Re: Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик,...
Отправлено: 15.03.24 - 18:38
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть можно просто так зайти на территорию, представляющую особую опасность, залезть на кран? Кто отвечает за безопасность? За присутствие посторонних? Да в таком случае этих застройщиков под суд - как на особо опасном объекте появился посторонний человек, ещё и в кабине крана оказался. И вряд ли кран рухнул просто под весом крановщика.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1727
Re: Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик,...
Отправлено: 15.03.24 - 18:56
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
То есть можно просто так зайти на территорию, представляющую особую опасность, залезть на кран?

Он же когда то работал.. кто знает что он был уволен? Заявление от работника на увольнение значить было. Могут же и на почерковедческую экспертизу отправить заявление
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1727
Re: Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик,...
Отправлено: 15.03.24 - 19:05
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он планировал переезжать на ПМЖ в Россию, пришел на стойплощадку, вероятно, чтобы забрать свои вещи".

Источник:

Возможно пришёл отметить с друзьями увольнение и отъезд.. так сказать отходную прославится..- Нарушитель - это не нарушитель, а крупный научный работник, человек интеллектуального труда. Пришёл к товарищам в гости, да..и не рассчитал своих сил, да?
Профайл
Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
87
Re: Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик,...
Отправлено: 15.03.24 - 19:24
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глупость -но ВСЕХ это устраивает! Отчёты по травматизму хорошие,мёртвому всё равно,родственники довольные. По опыту госслужбы и дальнейшей работы в частной компании могу ответственно сказать и примеров этому нет числа -самый удобный метод ухода от ответственности должностных лиц, это увольнение задним числом!Сколько уже таких случаев в МВД и прочих структурах -"залетел" сотрудник в неприятную ситуацию, а потом оказывается ,что он вовсе и не сотрудник ,а за день, два до инцидента подал рапорт на увольнение.. И в данном случае никто на принцип не пойдёт и всё компании-застройщка сойдёт с рук , т.к. скорее всего руководство с родственниками погибшего полюбовно обговорили вариант с увольнением, заплатили хорошую компенсацию (кроме официальной) и все в шоколаде! Вот только за крановщика обидно..родственники продали и предали его..
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
991
Re: Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик,...
Отправлено: 15.03.24 - 20:38
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юрист ТОО «Елена Д» (компания-застройщик 11-этажного дома - «НГ») Елена МАРАР прокомментировала ситуацию и пояснила, что "этот случай не вошел в статистику, так как за два дня до ЧП крановщик был уволен. Он планировал переезжать на ПМЖ в Россию, пришел на стойплощадку, вероятно, чтобы забрать свои вещи".

....брешет и глазом не моргнёт всё продано и куплено...
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1727
Re: Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик,...
Отправлено: 15.03.24 - 21:02
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лесовик:
Глупость -но ВСЕХ это устраивает!

В КН пишут что заявление от него было и что родственники его подтверждают что он уволился и собирался в РФ. Какие могут быть тут вопросы?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22440
Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик, завершилось в Костанае. Что известно?
Отправлено: 15.03.24 - 21:08
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
пришёл отметить с друзьями

Так друзья то на земле. Зачем на кран лезть?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36776
Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик, завершилось в Костанае. Что известно?
Отправлено: 15.03.24 - 21:21
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
КН пишут что заявление от него было и что родственники его подтверждают что он уволился и собирался в РФ. Какие могут быть тут вопросы?

А, так вон оно что..
Ну хороший выбор!
В Краснодарском крае 500 тысяч разовое пособие, потом по 195.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5976
Re: Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик,...
Отправлено: 16.03.24 - 15:00
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
глазом не моргнёт всё продано и куплено.


Зато какие большие уши и у акима города и у уполномоченных государственных органов: - можно ДОЛГО и МНОГО вешать лапшу.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS