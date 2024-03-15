Отправлено: - 17:28

за два дня до ЧП крановщик был уволен. Он планировал переезжать на ПМЖ в Россию, пришел на стойплощадку, вероятно, чтобы забрать свои вещи".

Цитата:Мда уж..Если наша власть согласится с этим, то значит она продалась за бабло..