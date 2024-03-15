Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик, завершилось в Костанае. Что известно?
Отправлено: 15.03.24 - 17:01
- Расследование было в установленные законом сроки. Материалы и экспертное заключение ТОО «КранСервис-РИЦ» направлены в Северный отдел полиции Костаная ДП Костанайской области, - пояснил руководитель департамента Комитета промбезопасности Канат КИЫЛМАНОВ. Читать новость
Юрист ТОО «Елена Д» (компания-застройщик 11-этажного дома - «НГ») Елена МАРАР прокомментировала ситуацию и пояснила, что "этот случай не вошел в статистику, так как за два дня до ЧП крановщик был уволен. Он планировал переезжать на ПМЖ в Россию, пришел на стойплощадку, вероятно, чтобы забрать свои вещи".
Технично! Ничего добавить или убавить! И причём тут власть?Это частная компания. Сказали что уволен значить уволен! Собирался видимо на СВО,торопился. Случайностей в этой жизни не бывает! Вообще крановщик перед сменой сам должен проверить состояние своего оборудования.
То есть можно просто так зайти на территорию, представляющую особую опасность, залезть на кран? Кто отвечает за безопасность? За присутствие посторонних? Да в таком случае этих застройщиков под суд - как на особо опасном объекте появился посторонний человек, ещё и в кабине крана оказался. И вряд ли кран рухнул просто под весом крановщика.
Возможно пришёл отметить с друзьями увольнение и отъезд.. так сказать отходную прославится..- Нарушитель - это не нарушитель, а крупный научный работник, человек интеллектуального труда. Пришёл к товарищам в гости, да..и не рассчитал своих сил, да?
Глупость -но ВСЕХ это устраивает! Отчёты по травматизму хорошие,мёртвому всё равно,родственники довольные. По опыту госслужбы и дальнейшей работы в частной компании могу ответственно сказать и примеров этому нет числа -самый удобный метод ухода от ответственности должностных лиц, это увольнение задним числом!Сколько уже таких случаев в МВД и прочих структурах -"залетел" сотрудник в неприятную ситуацию, а потом оказывается ,что он вовсе и не сотрудник ,а за день, два до инцидента подал рапорт на увольнение.. И в данном случае никто на принцип не пойдёт и всё компании-застройщка сойдёт с рук , т.к. скорее всего руководство с родственниками погибшего полюбовно обговорили вариант с увольнением, заплатили хорошую компенсацию (кроме официальной) и все в шоколаде! Вот только за крановщика обидно..родственники продали и предали его..
Юрист ТОО «Елена Д» (компания-застройщик 11-этажного дома - «НГ») Елена МАРАР прокомментировала ситуацию и пояснила, что "этот случай не вошел в статистику, так как за два дня до ЧП крановщик был уволен. Он планировал переезжать на ПМЖ в Россию, пришел на стойплощадку, вероятно, чтобы забрать свои вещи".
....брешет и глазом не моргнёт всё продано и куплено...
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