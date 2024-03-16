Re: Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями

Отправлено: - 15:04

Прежде чем создавать бизнес, нужно 7 раз прочитать книгу "Капитал" Карла Маркса, который писал в ней, что при капитализме, в том числе и загнивающем, крупные предприятия, своими объемами уничтожат мелкие. После чего крупные объединяются в тресты, а затем в монополии! Поэтому, независимо от страны, этот процесс только набирает силу и в скором временем, мы не увидим мелких аптечек, мелких магазинов у дома и тому подобное! В связи с этим автор статьи ничего с этим ничего не сделает, так же как и гос-во, которому нужны налоги и крупный бизнес! Капитализм, куда стремились Ельцин, Кравчук и Шушкевич состоялся, об этом свидетельствует о поголовном обложении налогов всех слое населения! Последний этап-2025 год!