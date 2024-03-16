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Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48782
Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 10:01
У нас получается, что сети с легкой руки государства уничтожают мелких. Мелкие представляют угрозу олигархам? Ну не смешно ли? А я думаю, что сети просто никак не могут «наесться». Жажда наживы захлестнула их - вот и зачищают пространство путем влияния на наших чиновников.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36776
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 10:01
Человек, который изменил время..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6767
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 10:17
покупать не стала, точно такую же купила в магазинчике у дома за 450 тенге
С удивлением обнаруживаю очень даже приличные накрутки в крупных супермаркетах на элементарные товары. Например зубная паста колгейт в оптовке 560, а там 1100. Моя знакомая что работает в этом супермаркете говорит- очень много краж совершают покупатели,эта вынужденная мера.
С удивлением обнаруживаю очень даже приличные накрутки в крупных супермаркетах на элементарные товары. Например зубная паста колгейт в оптовке 560, а там 1100. Моя знакомая что работает в этом супермаркете говорит- очень много краж совершают покупатели,эта вынужденная мера.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20204
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 10:23
//Костангайской области//
надеюсь все таки что не переименовали.
надеюсь все таки что не переименовали.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20204
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 10:37
на заре зарождения капитализма в Казахстане
поучаствовал в начале появления частных аптек в Кустанае.
ездили сами в Москву раз в неделю, закупались в оптовых фирмах.
обьезжали зарождавшиеся таможни , бандиты на трассе и менты ..
продавали тут в своих аптеках по области, оптом другим аптекам,
госаптекам( с обоюдным интересом). там было все понятно,
кто больше крутился, тот и имел больше.
сейчас же как понимаю ,никто никуда не ездит ,
получает все от дистрибьютеров с доставкой до аптеки.
как мелкие так и сетевые. скидки только получают разные думаю,
от обьемов зависит. ну а цена для покупателя это другие расчеты ,
разные затраты и тд....
поучаствовал в начале появления частных аптек в Кустанае.
ездили сами в Москву раз в неделю, закупались в оптовых фирмах.
обьезжали зарождавшиеся таможни , бандиты на трассе и менты ..
продавали тут в своих аптеках по области, оптом другим аптекам,
госаптекам( с обоюдным интересом). там было все понятно,
кто больше крутился, тот и имел больше.
сейчас же как понимаю ,никто никуда не ездит ,
получает все от дистрибьютеров с доставкой до аптеки.
как мелкие так и сетевые. скидки только получают разные думаю,
от обьемов зависит. ну а цена для покупателя это другие расчеты ,
разные затраты и тд....
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 122
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 11:20
Цитата:
Исправили, спасибо.
alex_60:
надеюсь все таки что не переименовали.
надеюсь все таки что не переименовали.
Исправили, спасибо.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 975
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 13:23
Непонятно насчёт маркировки лекарств, при чем здесь аптеки (мелкие и сетевые), это проблема производителей и поставщиков?!
Мне к сожалению ещё ни в одном магазине "у дома" не доводилось покупать что-либо дешевле чем в супермаркете. Обычно туда идёшь, если лень дальше прогуляться. В долг и правда дают, за счёт этого, и высокой цены думаю живут.
Мне к сожалению ещё ни в одном магазине "у дома" не доводилось покупать что-либо дешевле чем в супермаркете. Обычно туда идёшь, если лень дальше прогуляться. В долг и правда дают, за счёт этого, и высокой цены думаю живут.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5976
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 14:31
Цитата://Знакомой муж//
Надо думать: - бывают и НЕЗНАКОМЫЕ мужья.
Надо думать: - бывают и НЕЗНАКОМЫЕ мужья.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5976
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 14:35
Цитата://давайте обратимся к мировому опыту.//
Как наши, казахские чиновники: - когда им что то надо ЗАМУТИТЬ что то нехорошее и антинародное, они, как правило, ВСЕГДА обращаются за мифическим мировым опытом.
Как наши, казахские чиновники: - когда им что то надо ЗАМУТИТЬ что то нехорошее и антинародное, они, как правило, ВСЕГДА обращаются за мифическим мировым опытом.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 88
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 15:04
Прежде чем создавать бизнес, нужно 7 раз прочитать книгу "Капитал" Карла Маркса, который писал в ней, что при капитализме, в том числе и загнивающем, крупные предприятия, своими объемами уничтожат мелкие. После чего крупные объединяются в тресты, а затем в монополии! Поэтому, независимо от страны, этот процесс только набирает силу и в скором временем, мы не увидим мелких аптечек, мелких магазинов у дома и тому подобное! В связи с этим автор статьи ничего с этим ничего не сделает, так же как и гос-во, которому нужны налоги и крупный бизнес! Капитализм, куда стремились Ельцин, Кравчук и Шушкевич состоялся, об этом свидетельствует о поголовном обложении налогов всех слое населения! Последний этап-2025 год!
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1247
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 15:18
Цитата:
ACROS
Знакомой (синоним подруги)
так что
муж подруги и далее по тексту
при чем здесь незнакомые мужья?
ACROS:
Цитата://Знакомой муж// Надо думать: - бывают и НЕЗНАКОМЫЕ мужья.
Цитата://Знакомой муж// Надо думать: - бывают и НЕЗНАКОМЫЕ мужья.
ACROS
Знакомой (синоним подруги)
так что
муж подруги и далее по тексту
при чем здесь незнакомые мужья?
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 991
Ольга ВЕДЛЕР: Окутанные сетями
Отправлено: 16.03.24 - 16:52
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