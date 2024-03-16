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≡ В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48781
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 10:27
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Выступая на заседании Национального курултая, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3379
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 10:27
#1
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Чем бы дитя не занималось - лишь бы не плакало! :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36776
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 10:38
#2
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Цитата:
нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи. 

Ну Токаев и сам полностью советский человек и вся наша верхушка.
И даже я..
Че понты то городить?
Я вообще то не знаю наш герб, пусть меняют что хотят, но понтами зачем казахскими заниматься?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36776
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 10:42
#3
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Впервые вижу, что там менять?
Пегасов что ли наставят?
И что там от советского?
Концлагерь где то?



[Исправлено: 111, 16.03.2024 - 11:43]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20202
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 10:48
#4
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24 февраля этого года. пробный шар.
//Казахстанское молодежное движение "Жана Адамдар" предложило казахстанцам подумать о новом гербе Казахстана,
тот герб, которым мы пользуемся сейчас,
не указывает направление в будущее, не говорит о наших ценностях.
Новое время приносит новые вызовы.
Казахстан ставит глобальные амбициозные планы.
В "Жана Адамдар" уверены, этим планам нужен новый символ,
соответствующий амбициям нового молодого государства.
Герб, отвечающий на главный вопрос: как нам найти свое место в сложившемся мире", - считают в организации.///

Токаев подумал и решил что в "Жана Адамдар" наверное умные люди,
дело говорят, и решил- так тому и быть.

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20202
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 10:55
#5
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дырка в шаныраке, через нее видно голубое небо.
правда решетка будет там.
зато "указывает направление в будущее, говорит о наших ценностях."
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22440
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 11:16
#6
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Ох, сколько же тендеров предстоит... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20202
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 11:39
#7
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А может лучше новый НПЗ построить.
По деньгам также выйдет.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
563
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 11:43
#8
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занимался бы страной по серьезному. С новым гербом будто бы резко взлетим по всем параметрам. Вот от него все и идет. Сам же при Назарбаеве оды ему пел и обьекты называл в его честь, потом начал все на исходную менять. Теперь герб не нравится, видите ли советской эпохой отдает. Не понимаю я его.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1181
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 11:48
#9
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Разочаровывает нас Токаев... Чем дальше, тем больше.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20202
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 12:45
#10
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та и дойдем до того что президент
будет править пожизненно, Астана станет-..,
Абая-...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5974
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 14:08
#11
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Не вижу смысла что то менять, тем более в Гербе: - бывший тоже, на протяжении 30 лет, что то менял постоянно- то Конституцию под себя, под всенародно любимого ЕБЛН, переписывал; то Гимн менял и не только менял, но и авторство текста себе приписывал- и несмотря на все эти титанические изменения, выхлоп мизерный и далеко ходить не надо - сельское хозяйство по сравнению с тем положением какое оно было когда он принял в 1991 году и с тем положением когда он ушёл в 2019 году- это небо и земля- оно пришло в УПАДОК.

Второй тоже начал что то менять в Конституции, теперь вот и сам Герб уже не нравиться:- дальше что будет то ???

Единственное положительное за время правления Токаева - это 100,50$ перечисленные моим внукам в этом году.
Один к 18-летию получит 804$ или 361 180 тенге, второй:- 1 407$ или 633 150 тенге.
Интересно: - какое жильё или какое образование можно получить за эти деньги ???
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
990
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 14:13
#12
Комментарий проходит проверку.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
990
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 14:22
#13
Комментарий проходит проверку.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3121
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 14:24
#14
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Ну ладно ономасты, переименовывают всё и вся, бедную новую столицу уже запереименовывали, что весь мир смеялся. Видимо не хватило хайпа. Теперь президент сам лично за герб взялся. К чему и зачем? Герб хороший, плюс это уже распознаваемость и узнаваемость, пусть и не во всём мире, но всё же. А с новым гербом, что будет? Может хватит издеваться на собственной страной всякими введениями ново изменений. Конечно хочется каждому свой след оставить в истории Казахстана. но не такими методами и способами же. Над столицей поиздевались, над языком (с новым алфавитом) тоже, теперь до герба добрались?!
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