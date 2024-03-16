В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 10:27
Выступая на заседании Национального курултая, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи. Читать новость
24 февраля этого года. пробный шар. //Казахстанское молодежное движение "Жана Адамдар" предложило казахстанцам подумать о новом гербе Казахстана, тот герб, которым мы пользуемся сейчас, не указывает направление в будущее, не говорит о наших ценностях. Новое время приносит новые вызовы. Казахстан ставит глобальные амбициозные планы. В "Жана Адамдар" уверены, этим планам нужен новый символ, соответствующий амбициям нового молодого государства. Герб, отвечающий на главный вопрос: как нам найти свое место в сложившемся мире", - считают в организации.///
Токаев подумал и решил что в "Жана Адамдар" наверное умные люди, дело говорят, и решил- так тому и быть.
занимался бы страной по серьезному. С новым гербом будто бы резко взлетим по всем параметрам. Вот от него все и идет. Сам же при Назарбаеве оды ему пел и обьекты называл в его честь, потом начал все на исходную менять. Теперь герб не нравится, видите ли советской эпохой отдает. Не понимаю я его.
Не вижу смысла что то менять, тем более в Гербе: - бывший тоже, на протяжении 30 лет, что то менял постоянно- то Конституцию под себя, под всенародно любимого ЕБЛН, переписывал; то Гимн менял и не только менял, но и авторство текста себе приписывал- и несмотря на все эти титанические изменения, выхлоп мизерный и далеко ходить не надо - сельское хозяйство по сравнению с тем положением какое оно было когда он принял в 1991 году и с тем положением когда он ушёл в 2019 году- это небо и земля- оно пришло в УПАДОК.
Второй тоже начал что то менять в Конституции, теперь вот и сам Герб уже не нравиться:- дальше что будет то ???
Единственное положительное за время правления Токаева - это 100,50$ перечисленные моим внукам в этом году. Один к 18-летию получит 804$ или 361 180 тенге, второй:- 1 407$ или 633 150 тенге. Интересно: - какое жильё или какое образование можно получить за эти деньги ???
Ну ладно ономасты, переименовывают всё и вся, бедную новую столицу уже запереименовывали, что весь мир смеялся. Видимо не хватило хайпа. Теперь президент сам лично за герб взялся. К чему и зачем? Герб хороший, плюс это уже распознаваемость и узнаваемость, пусть и не во всём мире, но всё же. А с новым гербом, что будет? Может хватит издеваться на собственной страной всякими введениями ново изменений. Конечно хочется каждому свой след оставить в истории Казахстана. но не такими методами и способами же. Над столицей поиздевались, над языком (с новым алфавитом) тоже, теперь до герба добрались?!
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