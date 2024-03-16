Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс

Отправлено: - 14:08

Не вижу смысла что то менять, тем более в Гербе: - бывший тоже, на протяжении 30 лет, что то менял постоянно- то Конституцию под себя, под всенародно любимого ЕБЛН, переписывал; то Гимн менял и не только менял, но и авторство текста себе приписывал- и несмотря на все эти титанические изменения, выхлоп мизерный и далеко ходить не надо - сельское хозяйство по сравнению с тем положением какое оно было когда он принял в 1991 году и с тем положением когда он ушёл в 2019 году- это небо и земля- оно пришло в УПАДОК.



Второй тоже начал что то менять в Конституции, теперь вот и сам Герб уже не нравиться:- дальше что будет то ???



Единственное положительное за время правления Токаева - это 100,50$ перечисленные моим внукам в этом году.

Один к 18-летию получит 804$ или 361 180 тенге, второй:- 1 407$ или 633 150 тенге.

Интересно: - какое жильё или какое образование можно получить за эти деньги ???