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≡ "Будем пресекать" - Кошанов про высказывания российских депутатов о Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48781
"Будем пресекать" - Кошанов про высказывания российских депутатов о Казахстане
Отправлено: 15.03.24 - 16:53
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Недавно Спикера Мажилиса Ерлан Кошанова посетил Россию с официальным визитом, где, помимо прочего, встретился с главой совета федерации Валентиной Матвиенко. По словам спикера Мажилиса, они обсудили провокационные высказывания российских экспертов в адрес Казахстана.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5190
"Будем пресекать" - Кошанов про высказывания российских депутатов о Казахстане
Отправлено: 16.03.24 - 13:31
#15
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Цитата:
alex_60:
не выучить русский язык за 60 лет. живя в СССР. я думал это только в горных аулах на юге такое возможно.


Не совсем грамотей, более менее выучил.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20202
"Будем пресекать" - Кошанов про высказывания российских депутатов о Казахстане
Отправлено: 16.03.24 - 13:31
#16
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"эта песня хороша, начинай сначала" (с)
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