"Будем пресекать" - Кошанов про высказывания российских депутатов о Казахстане
Отправлено: 15.03.24 - 16:53
Недавно Спикера Мажилиса Ерлан Кошанова посетил Россию с официальным визитом, где, помимо прочего, встретился с главой совета федерации Валентиной Матвиенко. По словам спикера Мажилиса, они обсудили провокационные высказывания российских экспертов в адрес Казахстана. Читать новость
тоесть кошанов предлагает ввести цензуру и у нас и в россии на высказывания депутатов нееееет мы то понимаем что что у нас что у них, ни один депутат без пинка сверху не будет на такие внешнеполитические темы что то говорить
но со стороны то это смотрится как затыкание рта представляю, давайте предложим депутатам во франции не высказываться о алжире или морроко просто чтобы не усугублять да там на смех все газеты поднимут это предложение
111, ну не все люди на земле озабочены лизоблюдством, есть и озабочеенные неофашизмом, вот соседям и досталась участь борьбы за искоренение этого зла. Я вот одного не пойму, от невежества от безисходности или от заморского пряника 111го тянет к огалтелому русофобству? Если вы случайно взяли на вооружение моду на это грязное дело, напрасно, желчь она в вас и рассосется, и отравит вас окончательно. У нас в казахстане своих проблем не впроворот, тут бы проявили свой норов! Или опять маке саке баке? Съездил бы к соседям да поучился как надо дороги строить, содержать их, какую технику надо иметь и сколько, каким должен быть интернет в любом селе, да многое многое другое. Уверяю, вам тоже этого захочется, или вас устраивает то как мы живём? И вот потом пожалуйста проявляйте свой норов, вам и карты в руки, тем более вы у нас полиглот , а люди со знанием 3 языков ох как нужны! включайтесь в наведении порядка у себя дома! Не фик заглядывать за забор к соседу, тем более уважаемый , если ты этого соседа мягко говоря не долюбливаешь, ещё раз засучивай рукава и алга комсомол! Хватит сидеь на пепелище СССР, уж 30 с гаком прошло годиков, пора своё родное созидать! У меня всё! Копенгаген или Осло? Всех Благ!
думаю, что властьимущие могут только над своим народом куражиться. Понапридумывали кучу новых ограничений и штрафов, опоясали города видеотехникой и следят за людьми не дай бог семечки погрызут или плюнут мимо урны. Вся установленная новая технология в нашем городе-это для того,чтобы держать в узде покрепче народ и для того чтобы им самим меньше напрягаться. А на международной арене они только говорят и не более. КАк у соседей во властных кругах есть проходимцы, так и у нас таких хватает. Поэтому на глупые высказывания не надо вестись. Прав предыдущий комментатор, у нас своих забот полный рот, вот ими и надо заниматься.
Обоюдно нужно пресекать, молодец В. Матвиенко, что с пониманием относится. Никогда не слышал, с ее стороны выпадов в сторону нашей страны.
Тем более Россия, в настояшее время неспокойная обитель, всё смешалось, как в доме Облонских. Отдельные грамотеи, еше пугают и шантажируют цивилизованный мир и соседей. Неоднократно отмечал, что им следует заниматься внутренними делами. Инвестиций нет, кредиты МВФ не выдает, даже Китай, фонд блогосостояния и ликвидные активы истощаются, которые были рассчитаны для будущих поколений, еше с СВО украинцы деиндустриализацию осуществляют .
abaika95: нееееет мы то понимаем что что у нас что у них, ни один депутат без пинка сверху не будет на такие внешнеполитические темы что то говорить
Пугают, какие цели преследуют? Информационное поле одно, хотят влиять, демонстрируют мягкую силу, в надежде,что должны испугаться, может направлено для своей аудитории, мол какие мы крутые, всем можем показать кузькину мать и. т. д.? Для цивилизованных стран посылают сигналы, мы готовы к ядерной войне, есть такие военные разработки, которым в мире вообще нет аналогов 😂😂😂.
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