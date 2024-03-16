Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс

Отправлено: - 11:43

занимался бы страной по серьезному. С новым гербом будто бы резко взлетим по всем параметрам. Вот от него все и идет. Сам же при Назарбаеве оды ему пел и обьекты называл в его честь, потом начал все на исходную менять. Теперь герб не нравится, видите ли советской эпохой отдает. Не понимаю я его.