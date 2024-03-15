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111, ну не все люди на земле озабочены лизоблюдством, есть и озабочеенные неофашизмом, вот соседям и досталась участь борьбы за искоренение этого зла. Я вот одного не пойму, от невежества от безисходности или от заморского пряника 111го тянет к огалтелому русофобству? Если вы случайно взяли на вооружение моду на это грязное дело, напрасно, желчь она в вас и рассосется, и отравит вас окончательно. У нас в казахстане своих проблем не впроворот, тут бы проявили свой норов! Или опять маке саке баке?Съездил бы к соседям да поучился как надо дороги строить, содержать их, какую технику надо иметь и сколько, каким должен быть интернет в любом селе, да многое многое другое. Уверяю, вам тоже этого захочется, или вас устраивает то как мы живём? И вот потом пожалуйста проявляйте свой норов, вам и карты в руки, тем более вы у нас полиглот , а люди со знанием 3 языков ох как нужны! включайтесь в наведении порядка у себя дома! Не фик заглядывать за забор к соседу, тем более уважаемый , если ты этого соседа мягко говоря не долюбливаешь, ещё раз засучивай рукава и алга комсомол! Хватит сидеь на пепелище СССР, уж 30 с гаком прошло годиков, пора своё родное созидать! У меня всё! Копенгаген или Осло? Всех Благ!