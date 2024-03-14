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Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48777
Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
Отправлено: 14.03.24 - 14:17
Главная программа пройдёт на площади возле облакимата. Особенность Наурыза этого года - праздник не ограничится центром города. Об этом и других подробностях на брифинге в РСК рассказала руководитель отдела культуры Сауле АЗИМЖАНОВА.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22438
Re: Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай...
Отправлено: 15.03.24 - 12:28
Цитата:
Наверняка чтобы "Новый Год" с ёлкой отменить
ACROS:
22 марта - о нём в детстве мы вообще НЕ ЗНАЛИ. Подозреваю что так праздновать выдумали и проллобировали - чиновники
22 марта - о нём в детстве мы вообще НЕ ЗНАЛИ. Подозреваю что так праздновать выдумали и проллобировали - чиновники
Наверняка чтобы "Новый Год" с ёлкой отменить
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1727
Re: Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай...
Отправлено: 15.03.24 - 12:38
Цитата:
Вот ещё один знаток к...ных обрезков нашёлся! У казахов рамазан! Скопировал писанину таких же знатоков которые в своей историй толком ничего не знают либо меняют под свой интерес. Или вы знаток арабского языка?
родом из Шанхая2022:
- Корень слова «Рамадан» с арабского переводится как «жара».
- Корень слова «Рамадан» с арабского переводится как «жара».
Вот ещё один знаток к...ных обрезков нашёлся! У казахов рамазан! Скопировал писанину таких же знатоков которые в своей историй толком ничего не знают либо меняют под свой интерес. Или вы знаток арабского языка?
Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
Отправлено: 15.03.24 - 12:48
Цитата:
Не, 14го и 16, до 22го тут вообще не знал, что Наурыз справляют.
У меня, мы всегда на Тобол ходили, или на однерке ездили, дельтопланы, мороженное, фотки только с 22 марта, даже не 21го.
Там же и скачки были, и на столб залазили.
В деревнях то же самое.
ACROS:
14 марта - понятно- обычай, подчеркну как коренный житель запада Казахстана, знающий об этом с пелёнок - всего лишь обычай встречи кочевников после ДОЛГОЙ зимы, не более того; а 22 марта - о нём в детстве мы вообще НЕ ЗНАЛИ
14 марта - понятно- обычай, подчеркну как коренный житель запада Казахстана, знающий об этом с пелёнок - всего лишь обычай встречи кочевников после ДОЛГОЙ зимы, не более того; а 22 марта - о нём в детстве мы вообще НЕ ЗНАЛИ
Не, 14го и 16, до 22го тут вообще не знал, что Наурыз справляют.
У меня, мы всегда на Тобол ходили, или на однерке ездили, дельтопланы, мороженное, фотки только с 22 марта, даже не 21го.
Там же и скачки были, и на столб залазили.
В деревнях то же самое.
Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
Отправлено: 15.03.24 - 12:51
Цитата:
И хорошо.
Потому что забивать камнями как в Афгане, или убивать, насаждая другую веру, своих же, как в русско-украинской бойне, мне что то не очень..
ACROS:
Кстати, заметил: примерно из 1 000 человек, якобы верующих- только пару человек искренни в своих убеждениях, остальные как то не очень.
Кстати, заметил: примерно из 1 000 человек, якобы верующих- только пару человек искренни в своих убеждениях, остальные как то не очень.
И хорошо.
Потому что забивать камнями как в Афгане, или убивать, насаждая другую веру, своих же, как в русско-украинской бойне, мне что то не очень..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5971
Re: Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай...
Отправлено: 15.03.24 - 13:40
Цитата:
Праздник Наурыз- официально начали праздновать именно с 1990 года: - в то время я был парторгом и нам сверху спустили методички как проводить праздник.
Сравниваю эти методички с сегодняшним Планом мероприятии - практически один в один, единственная разница- там всё вмещали в один день- 22 марта и называли всё это - проведение Наурыз-мейрамы, а тут растянули на целую неделю и назвали Наурызнама.
111:
вообще не знал, что Наурыз справляют.
вообще не знал, что Наурыз справляют.
Праздник Наурыз- официально начали праздновать именно с 1990 года: - в то время я был парторгом и нам сверху спустили методички как проводить праздник.
Сравниваю эти методички с сегодняшним Планом мероприятии - практически один в один, единственная разница- там всё вмещали в один день- 22 марта и называли всё это - проведение Наурыз-мейрамы, а тут растянули на целую неделю и назвали Наурызнама.
Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
Отправлено: 15.03.24 - 19:52
Цитата:
Да мне кажется я раньше его видел.
В годах 83 и далее.
ACROS:
Праздник Наурыз- официально начали праздновать именно с 1990 года: -
Праздник Наурыз- официально начали праздновать именно с 1990 года: -
Да мне кажется я раньше его видел.
В годах 83 и далее.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 988
Re: Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай...
Отправлено: 15.03.24 - 20:49
Цитата:
....так ты нам неучам обьясни почему у арабов Рамадан а казахов Рамазан,да у тебя ошибка священный праздник пишится с заглавной буквы "грамотейка".
ПолиграфЪ Боярышников:
....так ты нам неучам обьясни почему у арабов Рамадан а казахов Рамазан,да у тебя ошибка священный праздник пишится с заглавной буквы "грамотейка".
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 988
Re: Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай...
Отправлено: 15.03.24 - 23:45
Цитата:
....когда кажется крестится надо....вот мы в ПЧСТРе ещё с начала 70х праздновали Наурыз так как нам далеко было добираться в центр на проводы русской зимы,всё происходило на улице Сарбайской она считалась в то время центральной,на лошадях катались,мороженное ели,баурсаки на костре, газировка на розлив,на тарелочку ходили на коньках катались,автолавки приезжали,всё как положенно гуляли.На время гуляния полностью всё перекрывали переезд и проезд под мостом на это брали разрешение в горкоме.
111:
Да мне кажется я раньше его видел. В годах 83 и далее.
Да мне кажется я раньше его видел. В годах 83 и далее.
....когда кажется крестится надо....вот мы в ПЧСТРе ещё с начала 70х праздновали Наурыз так как нам далеко было добираться в центр на проводы русской зимы,всё происходило на улице Сарбайской она считалась в то время центральной,на лошадях катались,мороженное ели,баурсаки на костре, газировка на розлив,на тарелочку ходили на коньках катались,автолавки приезжали,всё как положенно гуляли.На время гуляния полностью всё перекрывали переезд и проезд под мостом на это брали разрешение в горкоме.
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