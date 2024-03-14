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≡ Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48777
Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
Отправлено: 14.03.24 - 14:17
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Главная программа пройдёт на площади возле облакимата. Особенность Наурыза этого года - праздник не ограничится центром города. Об этом и других подробностях на брифинге в РСК рассказала руководитель отдела культуры Сауле АЗИМЖАНОВА.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22438
Re: Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай...
Отправлено: 15.03.24 - 12:28
#15
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Цитата:
ACROS:
22 марта - о нём в детстве мы вообще НЕ ЗНАЛИ. Подозреваю что так праздновать выдумали и проллобировали - чиновники

Наверняка чтобы "Новый Год" с ёлкой отменить :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1727
Re: Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай...
Отправлено: 15.03.24 - 12:38
#16
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
- Корень слова «Рамадан» с арабского переводится как «жара».

Вот ещё один знаток к...ных обрезков нашёлся! У казахов рамазан! Скопировал писанину таких же знатоков которые в своей историй толком ничего не знают либо меняют под свой интерес. Или вы знаток арабского языка?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36757
Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
Отправлено: 15.03.24 - 12:48
#17
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Цитата:
ACROS:
14 марта - понятно- обычай, подчеркну как коренный житель запада Казахстана, знающий об этом с пелёнок - всего лишь обычай встречи кочевников после ДОЛГОЙ зимы, не более того; а 22 марта - о нём в детстве мы вообще НЕ ЗНАЛИ

Не, 14го и 16, до 22го тут вообще не знал, что Наурыз справляют.
У меня, мы всегда на Тобол ходили, или на однерке ездили, дельтопланы, мороженное, фотки только с 22 марта, даже не 21го.
Там же и скачки были, и на столб залазили.
В деревнях то же самое.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36757
Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
Отправлено: 15.03.24 - 12:51
#18
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Цитата:
ACROS:
Кстати, заметил: примерно из 1 000 человек, якобы верующих- только пару человек искренни в своих убеждениях, остальные как то не очень.

И хорошо.
Потому что забивать камнями как в Афгане, или убивать, насаждая другую веру, своих же, как в русско-украинской бойне, мне что то не очень..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5971
Re: Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай...
Отправлено: 15.03.24 - 13:40
#19
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Цитата:
111:
вообще не знал, что Наурыз справляют.




Праздник Наурыз- официально начали праздновать именно с 1990 года: - в то время я был парторгом и нам сверху спустили методички как проводить праздник.
Сравниваю эти методички с сегодняшним Планом мероприятии - практически один в один, единственная разница- там всё вмещали в один день- 22 марта и называли всё это - проведение Наурыз-мейрамы, а тут растянули на целую неделю и назвали Наурызнама.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36757
Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
Отправлено: 15.03.24 - 19:52
#20
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Цитата:
ACROS:
Праздник Наурыз- официально начали праздновать именно с 1990 года: -

Да мне кажется я раньше его видел.
В годах 83 и далее.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
988
Re: Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай...
Отправлено: 15.03.24 - 20:49
#21
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

....так ты нам неучам обьясни почему у арабов Рамадан а казахов Рамазан,да у тебя ошибка священный праздник пишится с заглавной буквы "грамотейка".
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
988
Re: Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай...
Отправлено: 15.03.24 - 23:45
#22
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Цитата:
111:
Да мне кажется я раньше его видел. В годах 83 и далее.


....когда кажется крестится надо....вот мы в ПЧСТРе ещё с начала 70х праздновали Наурыз так как нам далеко было добираться в центр на проводы русской зимы,всё происходило на улице Сарбайской она считалась в то время центральной,на лошадях катались,мороженное ели,баурсаки на костре, газировка на розлив,на тарелочку ходили на коньках катались,автолавки приезжали,всё как положенно гуляли.На время гуляния полностью всё перекрывали переезд и проезд под мостом на это брали разрешение в горкоме.
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