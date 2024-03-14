Отправлено: - 12:48

ACROS:

14 марта - понятно- обычай, подчеркну как коренный житель запада Казахстана, знающий об этом с пелёнок - всего лишь обычай встречи кочевников после ДОЛГОЙ зимы, не более того; а 22 марта - о нём в детстве мы вообще НЕ ЗНАЛИ

Цитата:Не, 14го и 16, до 22го тут вообще не знал, что Наурыз справляют.У меня, мы всегда на Тобол ходили, или на однерке ездили, дельтопланы, мороженное, фотки только с 22 марта, даже не 21го.Там же и скачки были, и на столб залазили.В деревнях то же самое.