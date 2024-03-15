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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:11
Цитата:
Да ты как бы тоже!
Даже прощаясь, я никогда не закрываю двери навсегда. Если это делают другие, то это не мои проблемы.
Давай поговорим, что именно тебя мучает?
Злость съедает человека изнутри, пока не придёт внутреннее умиротворение.
111:
Ну ты же попрощался как вроде.
Ну ты же попрощался как вроде.
Да ты как бы тоже!
Даже прощаясь, я никогда не закрываю двери навсегда. Если это делают другие, то это не мои проблемы.
Давай поговорим, что именно тебя мучает?
Злость съедает человека изнутри, пока не придёт внутреннее умиротворение.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:11
Цитата:
Сына отправишь - узнаешь )))
111:
Там что, у янки, так плохо?
Там что, у янки, так плохо?
Сына отправишь - узнаешь )))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 5185
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:13
Цитата:
Цитата:
Выше грамотеям отметил, что ирония 😂😂😂.
Гога:
Иногда надо и юмор принимать
Иногда надо и юмор принимать
Цитата:
Гога:
И в т.д. ----нет ни слова про Антарктиду
И в т.д. ----нет ни слова про Антарктиду
Выше грамотеям отметил, что ирония 😂😂😂.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:17
Цитата:
У него всегда Родиной останется там, где он родился, откуда он родом, откуда его предки.
И за холодильник он, уверен, не будет держаться, если его заставят допустим целовать на коленях ноги грязного афроомереканца..
maxsaf:
Сына отправишь - узнаешь
Сына отправишь - узнаешь
У него всегда Родиной останется там, где он родился, откуда он родом, откуда его предки.
И за холодильник он, уверен, не будет держаться, если его заставят допустим целовать на коленях ноги грязного афроомереканца..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:17
Цитата:
Да это ж не суть так важно, главное выразить в эмоциях!
Сыкымы:
Кто кого порвал бы?
Кто кого порвал бы?
Да это ж не суть так важно, главное выразить в эмоциях!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:19
Цитата:
Хм..
То есть ты, даже став, как его там, биологически уйдешь на всегда, будешь живых потомков бесить как эти долбанутые астралы демоны?
Эл-починно:
Даже прощаясь, я никогда не закрываю двери навсегда.
Даже прощаясь, я никогда не закрываю двери навсегда.
Хм..
То есть ты, даже став, как его там, биологически уйдешь на всегда, будешь живых потомков бесить как эти долбанутые астралы демоны?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:19
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:21
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:26
Комментарий проходит проверку.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20187
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:27
Цитата:
Какого?
maxsaf:
Сына отправишь - узнаешь )))
Сына отправишь - узнаешь )))
Какого?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:29
Цитата:
Я пока никуда не собираюсь, а вы? Я если что, немного о другом, ну это не мои проблемы, кто и как ,что воспринимает. Цитата:
Не спасибо, это твоя участь. Моя судьба уже предрешена!
111:
о есть ты, даже став, как его там, биологически уйдешь на всегда
о есть ты, даже став, как его там, биологически уйдешь на всегда
Я пока никуда не собираюсь, а вы? Я если что, немного о другом, ну это не мои проблемы, кто и как ,что воспринимает. Цитата:
111:
будешь живых потомков бесить как эти долбанутые астралы демоны?
будешь живых потомков бесить как эти долбанутые астралы демоны?
Не спасибо, это твоя участь. Моя судьба уже предрешена!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20187
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:33
Новости соседей.
Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на президентских выборах в формате онлайн.
Пока Харитонов лидирует.
Слуцкий второй.
Даванков четвёртый.
[Исправлено: alex_60, 15.03.2024 - 23:40]
Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на президентских выборах в формате онлайн.
Пока Харитонов лидирует.
Слуцкий второй.
Даванков четвёртый.
[Исправлено: alex_60, 15.03.2024 - 23:40]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:35
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:36
Цитата:
Блин как стыдно то, я даже конкурентов Путина оказывается не знаю.
alex_60:
Пока Харитонов лидирует. Слуцкий второй. Дпванков четвёртый.
Пока Харитонов лидирует. Слуцкий второй. Дпванков четвёртый.
Блин как стыдно то, я даже конкурентов Путина оказывается не знаю.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:37
Цитата:
Старшего вроде
alex_60:
Какого?
Какого?
Старшего вроде
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