Отправлено: - 22:29

111:

о есть ты, даже став, как его там, биологически уйдешь на всегда

111:

будешь живых потомков бесить как эти долбанутые астралы демоны?

Цитата:Я пока никуда не собираюсь, а вы? Я если что, немного о другом, ну это не мои проблемы, кто и как ,что воспринимает.Цитата:Не спасибо, это твоя участь. Моя судьба уже предрешена!