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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3120
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:11
#3571
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Цитата:
111:
Ну ты же попрощался как вроде.

Да ты как бы тоже!
Даже прощаясь, я никогда не закрываю двери навсегда. Если это делают другие, то это не мои проблемы.
Давай поговорим, что именно тебя мучает?
Злость съедает человека изнутри, пока не придёт внутреннее умиротворение.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22435
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:11
#3572
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Цитата:
111:
Там что, у янки, так плохо?

Сына отправишь - узнаешь )))
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5185
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:13
#3573
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Цитата:
Гога:
Иногда надо и юмор принимать


Цитата:
Гога:
И в т.д. ----нет ни слова про Антарктиду


Выше грамотеям отметил, что ирония 😂😂😂.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36755
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:17
#3574
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Цитата:
maxsaf:
Сына отправишь - узнаешь

У него всегда Родиной останется там, где он родился, откуда он родом, откуда его предки.
И за холодильник он, уверен, не будет держаться, если его заставят допустим целовать на коленях ноги грязного афроомереканца..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3120
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:17
#3575
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Цитата:
Сыкымы:
Кто кого порвал бы?

Да это ж не суть так важно, главное выразить в эмоциях! :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36755
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:19
#3576
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Цитата:
Эл-починно:
Даже прощаясь, я никогда не закрываю двери навсегда.

Хм..
То есть ты, даже став, как его там, биологически уйдешь на всегда, будешь живых потомков бесить как эти долбанутые астралы демоны?
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9939
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:19
#3577
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36755
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:21
#3578
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Блин, Натаха заставляет меня искать какой то кинофильм и смотреть вместе..
Попал..

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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9939
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:26
#3579
Комментарий проходит проверку.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20187
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:27
#3580
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Цитата:
maxsaf:
Сына отправишь - узнаешь )))


Какого?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3120
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:29
#3581
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Цитата:
111:
о есть ты, даже став, как его там, биологически уйдешь на всегда

Я пока никуда не собираюсь, а вы? Я если что, немного о другом, ну это не мои проблемы, кто и как ,что воспринимает. :lol: Цитата:
111:
будешь живых потомков бесить как эти долбанутые астралы демоны?

Не спасибо, это твоя участь. Моя судьба уже предрешена! :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20187
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:33
#3582
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Новости соседей.
Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на президентских выборах в формате онлайн.

Пока Харитонов лидирует.
Слуцкий второй.
Даванков четвёртый.

[Исправлено: alex_60, 15.03.2024 - 23:40]
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9939
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:35
#3583
Комментарий проходит проверку.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3120
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:36
#3584
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Цитата:
alex_60:
Пока Харитонов лидирует. Слуцкий второй. Дпванков четвёртый.

Блин как стыдно то, я даже конкурентов Путина оказывается не знаю. :-(
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22435
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 22:37
#3585
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Цитата:
alex_60:
Какого?

Старшего вроде
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