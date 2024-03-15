Отправлено: - 20:22

Kairat stayer:

Ну, у сказочников Америка во всём виновата, везде шпионы мерещатся. Украинцы нефтебазы и перегонные заводы (по последним ущерб 12% мощностей) из строя выводят дронами, которые расположена в тысячах километрах. Новолипецкий, Череповецкий заводы и Северсталь повредили, последний 800 км. от Украины. Будем наблюдать, как сторонние наблюдатели, говорил же, что не нужно никого пугать! Теперь Европа консолидируется.

Цитата:На Скептика с Анастасией Ахметовой, у сказочников ещё есть надежды, которые обещали круассаны с кофе откушивать в центре Париже. Ну и мечтатель Гоша, песню про - то, как город Вашингтон возьмут, недавно помещал на форуме. Мол останутся то ли 132 или 142 японца в Курильских островах и 20 000 черепах, слоны в Челябинск ходу дадут, типа что ты Обама натворил. Как бы, в Челябинск белые, бурые медведи и другая живность не прибежала из Антарктиды, Тайги и Тундры, будем наблюдать, какие последствия будут