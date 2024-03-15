Ну, у сказочников Америка во всём виновата, везде шпионы мерещатся. Украинцы нефтебазы и перегонные заводы (по последним ущерб 12% мощностей) из строя выводят дронами, которые расположена в тысячах километрах. Новолипецкий, Череповецкий заводы и Северсталь повредили, последний 800 км. от Украины. Будем наблюдать, как сторонние наблюдатели, говорил же, что не нужно никого пугать! Теперь Европа консолидируется.
Kairat stayer: Ну, у сказочников Америка во всём виновата, везде шпионы мерещатся. Украинцы нефтебазы и перегонные заводы (по последним ущерб 12% мощностей) из строя выводят дронами, которые расположена в тысячах километрах...
Кстати, мы через Азербайджан планируем увеличить прокачку нефти на 50 процентов, через РФ становится небезопасно.
Kairat stayer: Ну, у сказочников Америка во всём виновата, везде шпионы мерещатся. Украинцы нефтебазы и перегонные заводы (по последним ущерб 12% мощностей) из строя выводят дронами, которые расположена в тысячах километрах. Новолипецкий, Череповецкий заводы и Северсталь повредили, последний 800 км. от Украины. Будем наблюдать, как сторонние наблюдатели, говорил же, что не нужно никого пугать! Теперь Европа консолидируется.
На Скептика с Анастасией Ахметовой, у сказочников ещё есть надежды, которые обещали круассаны с кофе откушивать в центре Париже. Ну и мечтатель Гоша, песню про - то, как город Вашингтон возьмут, недавно помещал на форуме. Мол останутся то ли 132 или 142 японца в Курильских островах и 20 000 черепах, слоны в Челябинск ходу дадут, типа что ты Обама натворил . Как бы, в Челябинск белые, бурые медведи и другая живность не прибежала из Антарктиды, Тайги и Тундры, будем наблюдать, какие последствия будут .
Повредить могут, опять намёки, пугалки, последствия какие будут? Нефть то в Азербайджан, Турцию и далее в Европу прокачиваться будет. Европе ещё больше консолидируется. Турция проливы закроют, выходы на моря, уже летом похожая ситуация была, проходили знаем .
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать