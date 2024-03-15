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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5183
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 20:05
#3526
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Цитата:
alex_60:
Стали американскими шпионами...


Ну, у сказочников Америка во всём виновата, везде шпионы мерещатся. Украинцы нефтебазы и перегонные заводы (по последним ущерб 12% мощностей) из строя выводят дронами, которые расположена в тысячах километрах. Новолипецкий, Череповецкий заводы и Северсталь повредили, последний 800 км. от Украины. Будем наблюдать, как сторонние наблюдатели, говорил же, что не нужно никого пугать! Теперь Европа консолидируется.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5183
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 20:06
#3527
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Цитата:
111:
О, китайские новости.


Устаревшие новости, лето 2023 года.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20179
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 20:07
#3528
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Да, американские шпионы наблюдают и ложатся спать а десять вечера.
Утром стакан воды.
По этим приметам их определяют.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5183
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 20:09
#3529
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Цитата:
Kairat stayer:
Ну, у сказочников Америка во всём виновата, везде шпионы мерещатся. Украинцы нефтебазы и перегонные заводы (по последним ущерб 12% мощностей) из строя выводят дронами, которые расположена в тысячах километрах...


Кстати, мы через Азербайджан планируем увеличить прокачку нефти на 50 процентов, через РФ становится небезопасно.

Подробнее здесь:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20179
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 20:22
#3530
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Про я цитирую себя, не буду говорить кто, напомнило.

После своего выступления Брежнев набросился на референта: "Я заказывал вам речь на 15 минут, а она продолжалась целый час!" - "Леонид Ильич, так там же были четыре экземпляра!".

Вот так и прокалывабтся американские шпионы

[Исправлено: alex_60, 15.03.2024 - 21:23]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22431
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 20:22
#3531
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Цитата:
Kairat stayer:
через РФ становится небезопасно.

Кое-кто нефтепровод может повредить? :lol:
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5183
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 20:22
#3532
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Цитата:
Kairat stayer:
Ну, у сказочников Америка во всём виновата, везде шпионы мерещатся. Украинцы нефтебазы и перегонные заводы (по последним ущерб 12% мощностей) из строя выводят дронами, которые расположена в тысячах километрах. Новолипецкий, Череповецкий заводы и Северсталь повредили, последний 800 км. от Украины. Будем наблюдать, как сторонние наблюдатели, говорил же, что не нужно никого пугать! Теперь Европа консолидируется.


На Скептика с Анастасией Ахметовой, у сказочников ещё есть надежды, которые обещали круассаны с кофе откушивать в центре Париже. Ну и мечтатель Гоша, песню про - то, как город Вашингтон возьмут, недавно помещал на форуме. Мол останутся то ли 132 или 142 японца в Курильских островах и 20 000 черепах, слоны в Челябинск ходу дадут, типа что ты Обама натворил :-o :-o :-o. Как бы, в Челябинск белые, бурые медведи и другая живность не прибежала из Антарктиды, Тайги и Тундры, будем наблюдать, какие последствия будут :lol: :lol: :lol:.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22431
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 20:24
#3533
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Цитата:
Kairat stayer:
в Челябинск белые, бурые медведи и другая живность не прибежала из Антарктиды

Знаток географии 80-го уровня :lol:

[Исправлено: maxsaf, 15.03.2024 - 21:25]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20179
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 20:26
#3534
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Да гугл переводчик с американской методички выдал перемешанную мусорную корзину.
Нельзя так товарищи шпионы.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5183
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 20:27
#3535
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Цитата:
maxsaf:
Кое-кто нефтепровод может повредить?


Повредить могут, опять намёки, пугалки, последствия какие будут? Нефть то в Азербайджан, Турцию и далее в Европу прокачиваться будет. Европе ещё больше консолидируется. Турция проливы закроют, выходы на моря, уже летом похожая ситуация была, проходили знаем 8-) 8-) 8-) .
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20179
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 20:29
#3536
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Цитата:
maxsaf:
Знаток географии 80-го уровня


Я бы назвал это с медицинской точки зрения.
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