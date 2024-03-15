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Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик, завершилось в Костанае. Что известно?
Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик, завершилось в Костанае. Что известно?
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