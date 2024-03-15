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≡ Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик, завершилось в Костанае. Что известно?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48777
Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик, завершилось в Костанае. Что известно?
Отправлено: 15.03.24 - 17:01
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- Расследование было в установленные законом сроки. Материалы и экспертное заключение ТОО «КранСервис-РИЦ» направлены в Северный отдел полиции Костаная ДП Костанайской области, - пояснил руководитель департамента Комитета промбезопасности Канат КИЫЛМАНОВ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5971
Re: Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик,...
Отправлено: 15.03.24 - 17:01
#1
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Коррупцию и ПРОДАЖНОСТЬ казахских чиновников - НИЧТО и НИКТО не победит.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
690
Re: Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик,...
Отправлено: 15.03.24 - 17:15
#2
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Цитата:
пришел на стойплощадку, вероятно, чтобы забрать свои вещи

Чёт не стыкуется. В статье про само происшествие было указано что
Цитата:
В течение часа они вытаскивали из кабины крана труп мужчины

За вещами в кабину? Странно как то
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36735
Re: Расследование причин ЧП, в котором погиб крановщик,...
Отправлено: 15.03.24 - 17:28
#3
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Цитата:
 за два дня до ЧП крановщик был уволен. Он планировал переезжать на ПМЖ в Россию, пришел на стойплощадку, вероятно, чтобы забрать свои вещи".


Мда уж..
Если наша власть согласится с этим, то значит она продалась за бабло..
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