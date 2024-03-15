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≡ "Будем пресекать" - Кошанов про высказывания российских депутатов о Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48777
"Будем пресекать" - Кошанов про высказывания российских депутатов о Казахстане
Отправлено: 15.03.24 - 16:53
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Недавно Спикера Мажилиса Ерлан Кошанова посетил Россию с официальным визитом, где, помимо прочего, встретился с главой совета федерации Валентиной Матвиенко. По словам спикера Мажилиса, они обсудили провокационные высказывания российских экспертов в адрес Казахстана.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36735
Re: "Будем пресекать" - Кошанов про высказывания...
Отправлено: 15.03.24 - 16:53
#1
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Бесполезно.
Там на столько обдолбанные пропагандой войны, что им все уже по фигу..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15239
Re: "Будем пресекать" - Кошанов про высказывания...
Отправлено: 15.03.24 - 17:10
#2
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Цитата:
Мы решили договориться, что обоюдно будем работать над этим вопросом. Обоюдно будем пресекать (такие факты - прим.), конечно", - заявил Кошанов в кулуарах Мажилиса.

Источник:



тоесть кошанов предлагает ввести цензуру и у нас и в россии на высказывания депутатов
нееееет мы то понимаем что что у нас что у них, ни один депутат без пинка сверху не будет на такие внешнеполитические темы что то говорить

но со стороны то это смотрится как затыкание рта
представляю, давайте предложим депутатам во франции не высказываться о алжире или морроко
просто чтобы не усугублять
да там на смех все газеты поднимут это предложение
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