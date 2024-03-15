Отправлено: - 17:10





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51716 Мы решили договориться, что обоюдно будем работать над этим вопросом. Обоюдно будем пресекать (такие факты - прим.), конечно", - заявил Кошанов в кулуарах Мажилиса.Источник:

Цитата:тоесть кошанов предлагает ввести цензуру и у нас и в россии на высказывания депутатовнееееет мы то понимаем что что у нас что у них, ни один депутат без пинка сверху не будет на такие внешнеполитические темы что то говоритьно со стороны то это смотрится как затыкание ртапредставляю, давайте предложим депутатам во франции не высказываться о алжире или моррокопросто чтобы не усугублятьда там на смех все газеты поднимут это предложение