Отправлено: - 13:52

сайлау курманов:

Наши прадеды выжили тем что пасли скот,

Цитата:Как они пасли скот?На выкупленных землях?А как они землю не убивали?Тов Воронин говорил, что загаживали и уходили в другое место.Но они не загаживали, а давали ей отдохнуть, кочевали, в ту же Тюмень, Омск.Предлагаешь кочевать нам с юртами и скотом, казахскими сотнями разных родов и жить только в родовом ауле?Индейцы раньше тоже с луками и стрелами по Америке на конях гарцевали, охотясь.Что то они теперь не охотятся с луками там.Хотя Америка свободная страна для всех..