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≡ Казахстан введет запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48775
Казахстан введет запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта
Отправлено: 15.03.24 - 13:18
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Проектом предусмотрено введение запрета сроком на 6 месяцев на ввоз пшеницы в Казахстан из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6766
Re: Казахстан введет запрет на ввоз пшеницы всеми видами...
Отправлено: 15.03.24 - 13:18
#1
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дополнительно поступает зерно из России, что приводит к снижению спроса на внутреннем рынке и падению цен. 

Мы в зоне рискового земледелия, то бишь нет южного тепла и северной влаги. Нам нельзя бесконечно тужиться и выдавливать из себя,то чего не может быть по климатическим соображениям. Единственным выходом остаётся перестроить с/х на животноводство.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36732
Казахстан введет запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта
Отправлено: 15.03.24 - 13:29
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Единственным выходом остаётся перестроить с/х на животноводство.

Ну опыт то есть положительный?
Если ты сейчас не разводишь, то как научишься то?
По заумным книгам?
Я пробовал, прогорел, там много факторов, с той же дороговизной зерноотходов, или внезапным снижением цен на него, когда все опять начинают набирать скот, и попадают через год, когда цена мяса ниже, и границы перекрывают.
А когда лошадь падает на ноги?
Все мы умные, сидя у смартфона..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6766
Re: Казахстан введет запрет на ввоз пшеницы всеми видами...
Отправлено: 15.03.24 - 13:40
#3
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Ну опыт то есть положительный
Наши прадеды выжили тем что пасли скот,это мясо,шерсть, молоко,кожа. Почему-то не виноград и абрикос. Потому что они просто не растут. А подъем целины,это авантюра недалёкого Хрущева, который замутил эту историю
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5970
Казахстан введет запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта
Отправлено: 15.03.24 - 13:50
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
это авантюра


Ну почему же - авантюра ??
Все эти годы развивалось и причём МНОГОКРАТНО- полеводство и животноводство. Земли всем хватало- и полеводам и животноводам - потому что руководили сельским хозяйством - СПЕЦИАЛИСТЫ.

За эти годы ( 1954 -1995 гг) север Казахстана стал и житницей страны и продукция животноводства исправно поставлялась как внутри республики так и в Москву и другие центральные регионы.
Что потом случилось с сельским хозяйством- это вопрос ПОЛНОСТЬЮ к ЕБЛН- это чисто и только его "заслуга".

[Исправлено: ACROS, 15.03.2024 - 14:52]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36732
Казахстан введет запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта
Отправлено: 15.03.24 - 13:52
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Наши прадеды выжили тем что пасли скот,

Как они пасли скот?
На выкупленных землях?
А как они землю не убивали?
Тов Воронин говорил, что загаживали и уходили в другое место.
Но они не загаживали, а давали ей отдохнуть, кочевали, в ту же Тюмень, Омск.
Предлагаешь кочевать нам с юртами и скотом, казахскими сотнями разных родов и жить только в родовом ауле?
Индейцы раньше тоже с луками и стрелами по Америке на конях гарцевали, охотясь.
Что то они теперь не охотятся с луками там.
Хотя Америка свободная страна для всех..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6766
Re: Казахстан введет запрет на ввоз пшеницы всеми видами...
Отправлено: 15.03.24 - 14:02
#6
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Чего ты тут пытаешься вставить свои пять копеек,когда обсуждается такая серьезная тема. Я не удивлюсь, если за нашей полемикой следят государственные мужи. Что может предложить сей аудитории воришка отрубей,
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26183
Казахстан введет запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта
Отправлено: 15.03.24 - 14:05
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
Я не удивлюсь, если за нашей полемикой следят государственные мужи.

За вами следит сотрудник Штази... 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36732
Казахстан введет запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта
Отправлено: 15.03.24 - 14:19
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
подъем целины,это авантюра недалёкого Хрущева, котор

Но ты наверняка умнее всех советских председателей.
Что за авантюра?
Благодаря ей, ты не кочуешь может быть, до Стрежевого и до Китая с юртами и мотыгами на верблюдах.
Тебе так что ли хочется?
Мне абсолютно нет.
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