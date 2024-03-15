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Казахстан введет запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта
Казахстан введет запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48775
Казахстан введет запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта
Отправлено: 15.03.24 - 13:18
Проектом предусмотрено введение запрета сроком на 6 месяцев на ввоз пшеницы в Казахстан из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом.
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Re: Казахстан введет запрет на ввоз пшеницы всеми видами...
Отправлено: 15.03.24 - 13:18
дополнительно поступает зерно из России, что приводит к снижению спроса на внутреннем рынке и падению цен.
Мы в зоне рискового земледелия, то бишь нет южного тепла и северной влаги. Нам нельзя бесконечно тужиться и выдавливать из себя,то чего не может быть по климатическим соображениям. Единственным выходом остаётся перестроить с/х на животноводство.
Мы в зоне рискового земледелия, то бишь нет южного тепла и северной влаги. Нам нельзя бесконечно тужиться и выдавливать из себя,то чего не может быть по климатическим соображениям. Единственным выходом остаётся перестроить с/х на животноводство.
Казахстан введет запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта
Отправлено: 15.03.24 - 13:29
Цитата:
Ну опыт то есть положительный?
Если ты сейчас не разводишь, то как научишься то?
По заумным книгам?
Я пробовал, прогорел, там много факторов, с той же дороговизной зерноотходов, или внезапным снижением цен на него, когда все опять начинают набирать скот, и попадают через год, когда цена мяса ниже, и границы перекрывают.
А когда лошадь падает на ноги?
Все мы умные, сидя у смартфона..
сайлау курманов:
Единственным выходом остаётся перестроить с/х на животноводство.
Единственным выходом остаётся перестроить с/х на животноводство.
Ну опыт то есть положительный?
Если ты сейчас не разводишь, то как научишься то?
По заумным книгам?
Я пробовал, прогорел, там много факторов, с той же дороговизной зерноотходов, или внезапным снижением цен на него, когда все опять начинают набирать скот, и попадают через год, когда цена мяса ниже, и границы перекрывают.
А когда лошадь падает на ноги?
Все мы умные, сидя у смартфона..
Re: Казахстан введет запрет на ввоз пшеницы всеми видами...
Отправлено: 15.03.24 - 13:40
Ну опыт то есть положительный
Наши прадеды выжили тем что пасли скот,это мясо,шерсть, молоко,кожа. Почему-то не виноград и абрикос. Потому что они просто не растут. А подъем целины,это авантюра недалёкого Хрущева, который замутил эту историю
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5970
Казахстан введет запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта
Отправлено: 15.03.24 - 13:50
Цитата:
Ну почему же - авантюра ??
Все эти годы развивалось и причём МНОГОКРАТНО- полеводство и животноводство. Земли всем хватало- и полеводам и животноводам - потому что руководили сельским хозяйством - СПЕЦИАЛИСТЫ.
За эти годы ( 1954 -1995 гг) север Казахстана стал и житницей страны и продукция животноводства исправно поставлялась как внутри республики так и в Москву и другие центральные регионы.
Что потом случилось с сельским хозяйством- это вопрос ПОЛНОСТЬЮ к ЕБЛН- это чисто и только его "заслуга".
[Исправлено: ACROS, 15.03.2024 - 14:52]
сайлау курманов:
это авантюра
это авантюра
Ну почему же - авантюра ??
Все эти годы развивалось и причём МНОГОКРАТНО- полеводство и животноводство. Земли всем хватало- и полеводам и животноводам - потому что руководили сельским хозяйством - СПЕЦИАЛИСТЫ.
За эти годы ( 1954 -1995 гг) север Казахстана стал и житницей страны и продукция животноводства исправно поставлялась как внутри республики так и в Москву и другие центральные регионы.
Что потом случилось с сельским хозяйством- это вопрос ПОЛНОСТЬЮ к ЕБЛН- это чисто и только его "заслуга".
[Исправлено: ACROS, 15.03.2024 - 14:52]
Казахстан введет запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта
Отправлено: 15.03.24 - 13:52
Цитата:
Как они пасли скот?
На выкупленных землях?
А как они землю не убивали?
Тов Воронин говорил, что загаживали и уходили в другое место.
Но они не загаживали, а давали ей отдохнуть, кочевали, в ту же Тюмень, Омск.
Предлагаешь кочевать нам с юртами и скотом, казахскими сотнями разных родов и жить только в родовом ауле?
Индейцы раньше тоже с луками и стрелами по Америке на конях гарцевали, охотясь.
Что то они теперь не охотятся с луками там.
Хотя Америка свободная страна для всех..
сайлау курманов:
Наши прадеды выжили тем что пасли скот,
Наши прадеды выжили тем что пасли скот,
Как они пасли скот?
На выкупленных землях?
А как они землю не убивали?
Тов Воронин говорил, что загаживали и уходили в другое место.
Но они не загаживали, а давали ей отдохнуть, кочевали, в ту же Тюмень, Омск.
Предлагаешь кочевать нам с юртами и скотом, казахскими сотнями разных родов и жить только в родовом ауле?
Индейцы раньше тоже с луками и стрелами по Америке на конях гарцевали, охотясь.
Что то они теперь не охотятся с луками там.
Хотя Америка свободная страна для всех..
Re: Казахстан введет запрет на ввоз пшеницы всеми видами...
Отправлено: 15.03.24 - 14:02
Чего ты тут пытаешься вставить свои пять копеек,когда обсуждается такая серьезная тема. Я не удивлюсь, если за нашей полемикой следят государственные мужи. Что может предложить сей аудитории воришка отрубей,
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26183
Казахстан введет запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта
Отправлено: 15.03.24 - 14:05
Цитата:
За вами следит сотрудник Штази...
сайлау курманов:
Я не удивлюсь, если за нашей полемикой следят государственные мужи.
Я не удивлюсь, если за нашей полемикой следят государственные мужи.
За вами следит сотрудник Штази...
Казахстан введет запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта
Отправлено: 15.03.24 - 14:19
Цитата:
Но ты наверняка умнее всех советских председателей.
Что за авантюра?
Благодаря ей, ты не кочуешь может быть, до Стрежевого и до Китая с юртами и мотыгами на верблюдах.
Тебе так что ли хочется?
Мне абсолютно нет.
сайлау курманов:
подъем целины,это авантюра недалёкого Хрущева, котор
подъем целины,это авантюра недалёкого Хрущева, котор
Но ты наверняка умнее всех советских председателей.
Что за авантюра?
Благодаря ей, ты не кочуешь может быть, до Стрежевого и до Китая с юртами и мотыгами на верблюдах.
Тебе так что ли хочется?
Мне абсолютно нет.
-
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