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Продажу энергетиков детям и молодежи запретят в Казахстане
Продажу энергетиков детям и молодежи запретят в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48775
Продажу энергетиков детям и молодежи запретят в Казахстане
Отправлено: 15.03.24 - 09:59
Продажу энергетиков запретят лицам до 21 года в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев. Он подчеркнул, что энергетические напитки очень вредны, особенно для подрастающего поколения.
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Re: Продажу энергетиков детям и молодежи запретят в Казахстане
Отправлено: 15.03.24 - 09:59
Этот зам.министра- такой же тупой как и бывший министр Гиният: - та запрещала ездить на авто без оплаты ОСМС, этот тоже туда же- НЕ ПУЩАТЬ. Наверное больше они ни на что не способны.
Легализуйте этот вид напитка - сделайте его потребление -ДОРОГИМ- налог на его продажу - УВЕЛИЧИТЬ и пусть кто хочет тот и пьёт дорогой напиток, остальные отсеются.
Легализуйте этот вид напитка - сделайте его потребление -ДОРОГИМ- налог на его продажу - УВЕЛИЧИТЬ и пусть кто хочет тот и пьёт дорогой напиток, остальные отсеются.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9796
Продажу энергетиков детям и молодежи запретят в Казахстане
Отправлено: 15.03.24 - 11:19
Цитата:
То же не вариант,на алкоголь также сделали минимальные цены и запрет на продажу в ночное время,а что толку,на любой оптовке можно купить в розницу ниже минимальной цены,да и любой уважающий себя любитель спиртного без проблем купит алкоголь ночью ,хоть в Кустанае,хоть в ЗТБ.
Любой запрет -это сбор штрафов и лазейка для коррупционеров.
ACROS:
Легализуйте этот вид напитка - сделайте его потребление -ДОРОГИМ- налог на его продажу - УВЕЛИЧИТЬ и пусть кто хочет тот и пьёт дорогой напиток, остальные отсеются.
Легализуйте этот вид напитка - сделайте его потребление -ДОРОГИМ- налог на его продажу - УВЕЛИЧИТЬ и пусть кто хочет тот и пьёт дорогой напиток, остальные отсеются.
То же не вариант,на алкоголь также сделали минимальные цены и запрет на продажу в ночное время,а что толку,на любой оптовке можно купить в розницу ниже минимальной цены,да и любой уважающий себя любитель спиртного без проблем купит алкоголь ночью ,хоть в Кустанае,хоть в ЗТБ.
Любой запрет -это сбор штрафов и лазейка для коррупционеров.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4532
Re: Продажу энергетиков детям и молодежи запретят в Казахстане
Отправлено: 15.03.24 - 11:23
Я же работаю на заправке. Самый потребляемый напиток это энергетики. Запретами ничего не возможно решить, но как можно зимой в минус 30 брать энергетик из холодильника, в голове не укладывается.
Re: Продажу энергетиков детям и молодежи запретят в Казахстане
Отправлено: 15.03.24 - 11:31
Цитата:
На какой заправке вы работаете? На газовой??
saba:
работаю на заправке.
работаю на заправке.
На какой заправке вы работаете? На газовой??
Re: Продажу энергетиков детям и молодежи запретят в Казахстане
Отправлено: 15.03.24 - 11:52
Цитата:
Согласен, но по крайней мере ЧЕСТНЫЙ способ борьбы, если только это слово тут уместно. Раз они есть в продаже- значит КТО ТО разрешил и импорт и продажу их ???
Примерно такая же ситуация и с "тяжелыми" китайскими грузовиками: - завозить их РАЗРЕШИЛИ; теперь они портят дороги, отдельно для них, естественно никто дороги строить не будет- эксплуатацию их запрещают, дороги толком под их грузоподьёмность не ремонтируют и как им быть, вернее хозаевам этих китайцев???
Добринцофф:
То же не вариант
То же не вариант
Согласен, но по крайней мере ЧЕСТНЫЙ способ борьбы, если только это слово тут уместно. Раз они есть в продаже- значит КТО ТО разрешил и импорт и продажу их ???
Примерно такая же ситуация и с "тяжелыми" китайскими грузовиками: - завозить их РАЗРЕШИЛИ; теперь они портят дороги, отдельно для них, естественно никто дороги строить не будет- эксплуатацию их запрещают, дороги толком под их грузоподьёмность не ремонтируют и как им быть, вернее хозаевам этих китайцев???
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36732
Продажу энергетиков детям и молодежи запретят в Казахстане
Отправлено: 15.03.24 - 13:02
Цитата:
Это чтоб не пить пиво.
Как только энергетиков не станет, молодежь массово перейдет на пиво в банках.
Но уже не на нулевки.
saba:
но как можно зимой в минус 30 брать энергетик из холодильника, в голове не укладывается.
но как можно зимой в минус 30 брать энергетик из холодильника, в голове не укладывается.
Это чтоб не пить пиво.
Как только энергетиков не станет, молодежь массово перейдет на пиво в банках.
Но уже не на нулевки.
Re: Продажу энергетиков детям и молодежи запретят в Казахстане
Отправлено: 15.03.24 - 13:29
Нормальные дети,занятые учебой, спортом и музыкой,им некогда напиваться и шататься по городу без дела. Если власть заинтересована в здоровой нации,они спортзалы и музыкальные школы сделают доступными любой категории, то бишь бесплатными.
Re: Продажу энергетиков детям и молодежи запретят в Казахстане
Отправлено: 15.03.24 - 13:34
Запретительные меры только усиливают предмет запрета. То же самое с водкой. Люди налегают на пиво,на энергетики,на бормотуху,аптечные антисептики(спирт в бутылочках по 90 грамм) какие бы запреты не придумали, потребитель найдет выход и ему начинать на запреты или дороговизну продукта
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