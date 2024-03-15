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≡ Продажу энергетиков детям и молодежи запретят в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48775
Продажу энергетиков детям и молодежи запретят в Казахстане
Отправлено: 15.03.24 - 09:59
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Продажу энергетиков запретят лицам до 21 года в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев. Он подчеркнул, что энергетические напитки очень вредны, особенно для подрастающего поколения.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5970
Re: Продажу энергетиков детям и молодежи запретят в Казахстане
Отправлено: 15.03.24 - 09:59
#1
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Этот зам.министра- такой же тупой как и бывший министр Гиният: - та запрещала ездить на авто без оплаты ОСМС, этот тоже туда же- НЕ ПУЩАТЬ. Наверное больше они ни на что не способны.

Легализуйте этот вид напитка - сделайте его потребление -ДОРОГИМ- налог на его продажу - УВЕЛИЧИТЬ и пусть кто хочет тот и пьёт дорогой напиток, остальные отсеются.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9796
Продажу энергетиков детям и молодежи запретят в Казахстане
Отправлено: 15.03.24 - 11:19
#2
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Цитата:
ACROS:
Легализуйте этот вид напитка - сделайте его потребление -ДОРОГИМ- налог на его продажу - УВЕЛИЧИТЬ и пусть кто хочет тот и пьёт дорогой напиток, остальные отсеются.

То же не вариант,на алкоголь также сделали минимальные цены и запрет на продажу в ночное время,а что толку,на любой оптовке можно купить в розницу ниже минимальной цены,да и любой уважающий себя любитель спиртного без проблем купит алкоголь ночью ,хоть в Кустанае,хоть в ЗТБ.
Любой запрет -это сбор штрафов и лазейка для коррупционеров.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4532
Re: Продажу энергетиков детям и молодежи запретят в Казахстане
Отправлено: 15.03.24 - 11:23
#3
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Я же работаю на заправке. Самый потребляемый напиток это энергетики. Запретами ничего не возможно решить, но как можно зимой в минус 30 брать энергетик из холодильника, в голове не укладывается.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5970
Re: Продажу энергетиков детям и молодежи запретят в Казахстане
Отправлено: 15.03.24 - 11:31
#4
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Цитата:
saba:
работаю на заправке.


На какой заправке вы работаете? На газовой??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5970
Re: Продажу энергетиков детям и молодежи запретят в Казахстане
Отправлено: 15.03.24 - 11:52
#5
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Цитата:
Добринцофф:
То же не вариант


Согласен, но по крайней мере ЧЕСТНЫЙ способ борьбы, если только это слово тут уместно. Раз они есть в продаже- значит КТО ТО разрешил и импорт и продажу их ???

Примерно такая же ситуация и с "тяжелыми" китайскими грузовиками: - завозить их РАЗРЕШИЛИ; теперь они портят дороги, отдельно для них, естественно никто дороги строить не будет- эксплуатацию их запрещают, дороги толком под их грузоподьёмность не ремонтируют и как им быть, вернее хозаевам этих китайцев???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36732
Продажу энергетиков детям и молодежи запретят в Казахстане
Отправлено: 15.03.24 - 13:02
#6
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Цитата:
saba:
но как можно зимой в минус 30 брать энергетик из холодильника, в голове не укладывается.

Это чтоб не пить пиво.
Как только энергетиков не станет, молодежь массово перейдет на пиво в банках.
Но уже не на нулевки.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6766
Re: Продажу энергетиков детям и молодежи запретят в Казахстане
Отправлено: 15.03.24 - 13:29
#7
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Нормальные дети,занятые учебой, спортом и музыкой,им некогда напиваться и шататься по городу без дела. Если власть заинтересована в здоровой нации,они спортзалы и музыкальные школы сделают доступными любой категории, то бишь бесплатными.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6766
Re: Продажу энергетиков детям и молодежи запретят в Казахстане
Отправлено: 15.03.24 - 13:34
#8
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Запретительные меры только усиливают предмет запрета. То же самое с водкой. Люди налегают на пиво,на энергетики,на бормотуху,аптечные антисептики(спирт в бутылочках по 90 грамм) какие бы запреты не придумали, потребитель найдет выход и ему начинать на запреты или дороговизну продукта
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