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Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48773
Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
Отправлено: 14.03.24 - 14:17
Главная программа пройдёт на площади возле облакимата. Особенность Наурыза этого года - праздник не ограничится центром города. Об этом и других подробностях на брифинге в РСК рассказала руководитель отдела культуры Сауле АЗИМЖАНОВА.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15238
Re: Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай...
Отправлено: 14.03.24 - 14:17
Управление культуры и всех массовиков затейников менять надо
Никуда не годится
Всё горожане на работе а они в будний день в 11 утра, в 12 дня в 1 дня устраивают мероприятия
Мы начинаем КВН
Для кого? Для чего?
Для себя получается
Отстреляться и забыть
Поздний совок во всей красе
Есть план на 570 мероприятий к празднику
Надо выполнить план и перевыполнить
И плевать на качество и КПД
А народ в итоге уже понял что от властей ничего не дождешься
Идут все после работы покупают пиво и дома сидят
Никуда не годится
Всё горожане на работе а они в будний день в 11 утра, в 12 дня в 1 дня устраивают мероприятия
Мы начинаем КВН
Для кого? Для чего?
Для себя получается
Отстреляться и забыть
Поздний совок во всей красе
Есть план на 570 мероприятий к празднику
Надо выполнить план и перевыполнить
И плевать на качество и КПД
А народ в итоге уже понял что от властей ничего не дождешься
Идут все после работы покупают пиво и дома сидят
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36725
Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
Отправлено: 14.03.24 - 14:37
Праздники конечно хорошо, цены повышают, мы танцуем, на коммуналку растут, мы танцуем, в кармане ничего, мы танцуем..
Зачем так долго то?
Зачем так долго то?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9796
Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
Отправлено: 14.03.24 - 14:56
Сейчас у мусульман священный месяц Рамадан,многие держат пост,как праздновать Наурыз с традиционными баурсаками , другими угощениям и не нарушить пост?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36725
Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
Отправлено: 14.03.24 - 15:44
Цитата:
С ночи до утра отъедаешься, вот тебе и счастье.
Добринцофф:
как праздновать Наурыз с традиционными баурсаками , другими угощениям и не нарушить пост
как праздновать Наурыз с традиционными баурсаками , другими угощениям и не нарушить пост
С ночи до утра отъедаешься, вот тебе и счастье.
Re: Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай...
Отправлено: 14.03.24 - 19:55
111:
С ночи до утра отъедаешься, вот тебе и счастье.[/quot
- Корень слова «Рамадан» с арабского переводится как «жара». То есть, пост в эти дни связан с терпением и трудностями в виде жажды, голода и изнуряющей жары. Скорее всего, в первые годы, когда мусульмане держали пост в Рамадан, было очень жарко. В другой интерпретации подразумевается жар, который ощущается из-за голода в животе, когда всё стягивает внутри. Арабы называют это «жар голода». Кто-то скажет: какой смысл не есть днём, чтобы сделать это ночью? Возможно, более точный ответ смогут дать медики. Мы же как истинные верующие лишь исполняем требование Всевышнего. Оно не обсуждается. Многолетняя практика поста в Рамадан показывает, что в этот период, принимая пищу лишь ранним утром и поздним вечером, мы едим меньше обычного. Организм разгружается, а у мусульманина появляется время подумать о смысле своего существования.
С ночи до утра отъедаешься, вот тебе и счастье.[/quot
- Корень слова «Рамадан» с арабского переводится как «жара». То есть, пост в эти дни связан с терпением и трудностями в виде жажды, голода и изнуряющей жары. Скорее всего, в первые годы, когда мусульмане держали пост в Рамадан, было очень жарко. В другой интерпретации подразумевается жар, который ощущается из-за голода в животе, когда всё стягивает внутри. Арабы называют это «жар голода». Кто-то скажет: какой смысл не есть днём, чтобы сделать это ночью? Возможно, более точный ответ смогут дать медики. Мы же как истинные верующие лишь исполняем требование Всевышнего. Оно не обсуждается. Многолетняя практика поста в Рамадан показывает, что в этот период, принимая пищу лишь ранним утром и поздним вечером, мы едим меньше обычного. Организм разгружается, а у мусульманина появляется время подумать о смысле своего существования.
Re: Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай...
Отправлено: 14.03.24 - 19:56
Нужно ограничивать себя не только в пище, питье и интимной близости днём, но и оберегать от греховного свои взор, слух и язык. Нельзя злословить, сплетничать и клеветать, находиться в компаниях, где идут пошлые разговоры, заглядываться на противоположный пол, в том числе и в социальных сетях, где стало обычным делом публиковать откровенные фотографии. Во время поста нужно много молиться, восхвалять Всевышнего и читать Коран, раздавать милостыню и помогать нуждающимся.
Re: Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай...
Отправлено: 14.03.24 - 20:06
Цитата:
.....Наурыз это праздник который не имеет отношешие к традиционному исламу......отголосок зоостризма
Добринцофф:
Сейчас у мусульман священный месяц Рамадан,многие держат пост,как праздновать Наурыз с традиционными баурсаками , другими угощениям и не нарушить пост?
Сейчас у мусульман священный месяц Рамадан,многие держат пост,как праздновать Наурыз с традиционными баурсаками , другими угощениям и не нарушить пост?
.....Наурыз это праздник который не имеет отношешие к традиционному исламу......отголосок зоостризма
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5968
Re: Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай...
Отправлено: 15.03.24 - 11:10
Мне кажеться не совсем удачное название: - НАУРЫЗНАМА, по аналогии с Рухнамой ( духовная книга или более широко-книга для все туркмен), выходит - вольный перевод- весенная книга.
Если -КНИГА - то должна быть расписанна на много и поэтому придумали праздновать ЦЕЛУЮ неделю, так выходит ??
И приживётся ли в ТРУДОВОМ народе сам растянутый и НАДУМАННЫЙ властями формат празднования и притом посреди ТРУДОВОЙ недели: - аж с 14 марта по 22 марта.
14 марта - понятно- обычай, подчеркну как коренный житель запада Казахстана, знающий об этом с пелёнок - всего лишь обычай встречи кочевников после ДОЛГОЙ зимы, не более того; а 22 марта - о нём в детстве мы вообще НЕ ЗНАЛИ.
Подозреваю что так праздновать выдумали и проллобировали - чиновники от культуры и приближённые к ним шоу-бизнес, заинтересованные в дополнительном ФИНАНСИРОВАНИИ.
Нет такой НЕОБХОДИМОСТИ так широко праздновать.
Если -КНИГА - то должна быть расписанна на много и поэтому придумали праздновать ЦЕЛУЮ неделю, так выходит ??
И приживётся ли в ТРУДОВОМ народе сам растянутый и НАДУМАННЫЙ властями формат празднования и притом посреди ТРУДОВОЙ недели: - аж с 14 марта по 22 марта.
14 марта - понятно- обычай, подчеркну как коренный житель запада Казахстана, знающий об этом с пелёнок - всего лишь обычай встречи кочевников после ДОЛГОЙ зимы, не более того; а 22 марта - о нём в детстве мы вообще НЕ ЗНАЛИ.
Подозреваю что так праздновать выдумали и проллобировали - чиновники от культуры и приближённые к ним шоу-бизнес, заинтересованные в дополнительном ФИНАНСИРОВАНИИ.
Нет такой НЕОБХОДИМОСТИ так широко праздновать.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5968
Re: Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай...
Отправлено: 15.03.24 - 11:26
Цитата:
Если человек ИСТИННО верует и ПОЧИТАЕТ, ЛЮБИТ и БОИТЬСЯ Всевышнего - то ЛЕГКО.
А, если он это делает: - из-за МОДНОСТИ и ДИЕТЫ - то наверное будет ему нелегко.
Кстати, заметил: примерно из 1 000 человек, якобы верующих- только пару человек искренни в своих убеждениях, остальные как то не очень.
Добринцофф:
как праздновать Наурыз
как праздновать Наурыз
Если человек ИСТИННО верует и ПОЧИТАЕТ, ЛЮБИТ и БОИТЬСЯ Всевышнего - то ЛЕГКО.
А, если он это делает: - из-за МОДНОСТИ и ДИЕТЫ - то наверное будет ему нелегко.
Кстати, заметил: примерно из 1 000 человек, якобы верующих- только пару человек искренни в своих убеждениях, остальные как то не очень.
-
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