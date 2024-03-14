Re: Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай...

Отправлено: - 19:55

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С ночи до утра отъедаешься, вот тебе и счастье.[/quot



- Корень слова «Рамадан» с арабского переводится как «жара». То есть, пост в эти дни связан с терпением и трудностями в виде жажды, голода и изнуряющей жары. Скорее всего, в первые годы, когда мусульмане держали пост в Рамадан, было очень жарко. В другой интерпретации подразумевается жар, который ощущается из-за голода в животе, когда всё стягивает внутри. Арабы называют это «жар голода». Кто-то скажет: какой смысл не есть днём, чтобы сделать это ночью? Возможно, более точный ответ смогут дать медики. Мы же как истинные верующие лишь исполняем требование Всевышнего. Оно не обсуждается. Многолетняя практика поста в Рамадан показывает, что в этот период, принимая пищу лишь ранним утром и поздним вечером, мы едим меньше обычного. Организм разгружается, а у мусульманина появляется время подумать о смысле своего существования.