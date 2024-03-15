Отправлено: - 11:19

ACROS:

Легализуйте этот вид напитка - сделайте его потребление -ДОРОГИМ- налог на его продажу - УВЕЛИЧИТЬ и пусть кто хочет тот и пьёт дорогой напиток, остальные отсеются.

Цитата:То же не вариант,на алкоголь также сделали минимальные цены и запрет на продажу в ночное время,а что толку,на любой оптовке можно купить в розницу ниже минимальной цены,да и любой уважающий себя любитель спиртного без проблем купит алкоголь ночью ,хоть в Кустанае,хоть в ЗТБ.Любой запрет -это сбор штрафов и лазейка для коррупционеров.