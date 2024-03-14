НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Владельцев ресторанов и кафе, где курят кальян, планируют штрафовать в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48773
Владельцев ресторанов и кафе, где курят кальян, планируют штрафовать в Казахстане
Отправлено: 14.03.24 - 21:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане планируют законодательно урегулировать ответственность предпринимателей, которые реализуют кальяны в своих заведениях. Об этом сообщила замдиректора департамента организации медицинской помощи Гульнар Сарсенбаева.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1721
Re: Владельцев ресторанов и кафе, где курят кальян, планируют...
Отправлено: 14.03.24 - 21:02
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу можно в кафе "Понаехали"! Это то ещё вертеп.. хотя полиция их все сами знают!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5968
Re: Владельцев ресторанов и кафе, где курят кальян, планируют...
Отправлено: 15.03.24 - 09:53
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем запрещать: - сделайте этот вид деятельности - ЛЕГАЛЬНЫМ.
Налоги, лицензии и прочие разрешительные документы сделать- КОНСКИМИ и пожалуйста- запретный плод- СЛАДОК- и удовольствие должно быть - ДОРОГИМ.
И казне - прибыль и те кто надо покурит и предприниматели спокойны.
Точно так же и в отношении ПРОСТИТУЦИИ - сан.книжка, СЭС, налоги, лицензия и расценки конские - и всё наладиться.
В Голландии же проституция - ОФИЦИАЛЬНАЯ так же как и лёгкие наркотики: - когда с женой были в Амстердаме - то в воздухе ощущается - лёгкий и тошнотворно-сладковатый запах .
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS