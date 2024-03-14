Re: Владельцев ресторанов и кафе, где курят кальян, планируют...

Отправлено: - 09:53

Зачем запрещать: - сделайте этот вид деятельности - ЛЕГАЛЬНЫМ.

Налоги, лицензии и прочие разрешительные документы сделать- КОНСКИМИ и пожалуйста- запретный плод- СЛАДОК- и удовольствие должно быть - ДОРОГИМ.

И казне - прибыль и те кто надо покурит и предприниматели спокойны.

Точно так же и в отношении ПРОСТИТУЦИИ - сан.книжка, СЭС, налоги, лицензия и расценки конские - и всё наладиться.

В Голландии же проституция - ОФИЦИАЛЬНАЯ так же как и лёгкие наркотики: - когда с женой были в Амстердаме - то в воздухе ощущается - лёгкий и тошнотворно-сладковатый запах .