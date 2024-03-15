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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:25
Это вот тоже на русском, обратись я на казахском, все равно бы дали на русском.
Это аптека или с Уральской 14 Цветная, или та, что в Марте, не помню какая
Это аптека или с Уральской 14 Цветная, или та, что в Марте, не помню какая
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:27
Цитата:
Кому надо, конечно легко узнает и без чеков, я и двери номера показывал, и адреса хат в тырнете в открытом доступе, даже те, что продал, а по телекомовскому справочнику, можно все 17 хат было найти в Рудном, еще когда тырнета не было
Добринцофф:
Аааа, а я думал что бы не узнал никто
Аааа, а я думал что бы не узнал никто
Кому надо, конечно легко узнает и без чеков, я и двери номера показывал, и адреса хат в тырнете в открытом доступе, даже те, что продал, а по телекомовскому справочнику, можно все 17 хат было найти в Рудном, еще когда тырнета не было
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:27
Цитата:
А раньше трогали, сильнее всех тогда досталось компьютерному ипэшнику в детском мире
111:
Это чек среднего бизнеса, мелких не трогают.
Это чек среднего бизнеса, мелких не трогают.
А раньше трогали, сильнее всех тогда досталось компьютерному ипэшнику в детском мире
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:28
Цитата:
Закон касается всех, даже маленькие аптеки
111:
Это вот тоже на русском, обратись я на казахском, все равно бы дали на русском. Это аптека или с Уральской 14 Цветная, или та, что в Марте, не помню какая
Это вот тоже на русском, обратись я на казахском, все равно бы дали на русском. Это аптека или с Уральской 14 Цветная, или та, что в Марте, не помню какая
Закон касается всех, даже маленькие аптеки
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:29
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:30
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:33
Цитата:
Ты себе что то там сам преувеличил.
Ну ценники, на двух языках, не спорю.
Ну их что, трудно заказать , кто там ценники то печатает?
Или ксерокс аппарат купить и печатай, хоть на китайском
maxsaf:
Закон касается всех, даже маленькие аптеки
Закон касается всех, даже маленькие аптеки
Ты себе что то там сам преувеличил.
Ну ценники, на двух языках, не спорю.
Ну их что, трудно заказать , кто там ценники то печатает?
Или ксерокс аппарат купить и печатай, хоть на китайском
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:35
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:38
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:43
Цитата:
А я бы лучше казахский выучил, но чтобы кассового аппарата снова не было.
maxsaf:
Красавчик, братан, я бы тоже так хотел, и чтобы никто мозг мне не делал за это
Красавчик, братан, я бы тоже так хотел, и чтобы никто мозг мне не делал за это
А я бы лучше казахский выучил, но чтобы кассового аппарата снова не было.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:48
Цитата:
Я сам их печатал, на своем принтере.
111:
Ну их что, трудно заказать , кто там ценники то печатает?
Ну их что, трудно заказать , кто там ценники то печатает?
Я сам их печатал, на своем принтере.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:50
Цитата:
Ну иди учи, в чем проблема ааа, стимула нет)) вот если бы кассовый отменили за это - был бы хороший стимул, да?
111:
А я бы лучше казахский выучил
А я бы лучше казахский выучил
Ну иди учи, в чем проблема ааа, стимула нет)) вот если бы кассовый отменили за это - был бы хороший стимул, да?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 01:03
Цитата:
Это у государства стимул.
Можешь не учить казахский, но налоги плати по полной.
Вот такой у них стимул.
maxsaf:
Ну иди учи, в чем проблема ааа, стимула нет)) вот если бы кассовый отменили за это - был бы хороший стимул, да?
Ну иди учи, в чем проблема ааа, стимула нет)) вот если бы кассовый отменили за это - был бы хороший стимул, да?
Это у государства стимул.
Можешь не учить казахский, но налоги плати по полной.
Вот такой у них стимул.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 05:38
Цитата:
Ясно, хочешь чтобы тебя финансово промотивировали
111:
Это у государства стимул. Можешь не учить казахский, но налоги плати по полной. Вот такой у них стимул.
Это у государства стимул. Можешь не учить казахский, но налоги плати по полной. Вот такой у них стимул.
Ясно, хочешь чтобы тебя финансово промотивировали
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