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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:25
#3496
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Это вот тоже на русском, обратись я на казахском, все равно бы дали на русском.
Это аптека или с Уральской 14 Цветная, или та, что в Марте, не помню какая

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:27
#3497
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Цитата:
Добринцофф:
Аааа, а я думал что бы не узнал никто

Кому надо, конечно легко узнает и без чеков, я и двери номера показывал, и адреса хат в тырнете в открытом доступе, даже те, что продал, а по телекомовскому справочнику, можно все 17 хат было найти в Рудном, еще когда тырнета не было
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22420
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:27
#3498
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Цитата:
111:
Это чек среднего бизнеса, мелких не трогают.

А раньше трогали, сильнее всех тогда досталось компьютерному ипэшнику в детском мире :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22420
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:28
#3499
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Цитата:
111:
Это вот тоже на русском, обратись я на казахском, все равно бы дали на русском. Это аптека или с Уральской 14 Цветная, или та, что в Марте, не помню какая

Закон касается всех, даже маленькие аптеки
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:29
#3500
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С того же Марта, тут два языка

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:30
#3501
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Чек Додо пицца, завалялся, думал что тут га двух языках, не обращал внимания

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:33
#3502
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Цитата:
maxsaf:
Закон касается всех, даже маленькие аптеки

Ты себе что то там сам преувеличил.
Ну ценники, на двух языках, не спорю.
Ну их что, трудно заказать , кто там ценники то печатает?
Или ксерокс аппарат купить и печатай, хоть на китайском
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:35
#3503
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Вот Март опять, смешанный язык, как и хозяйка или кассир со смешанным именем фамилией.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:38
#3504
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И снова Март, русский

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:43
#3505
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Цитата:
maxsaf:
Красавчик, братан, я бы тоже так хотел, и чтобы никто мозг мне не делал за это

А я бы лучше казахский выучил, но чтобы кассового аппарата снова не было.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22420
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:48
#3506
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Цитата:
111:
Ну их что, трудно заказать , кто там ценники то печатает?

Я сам их печатал, на своем принтере.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22420
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:50
#3507
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Цитата:
111:
А я бы лучше казахский выучил

Ну иди учи, в чем проблема :lol: ааа, стимула нет)) вот если бы кассовый отменили за это - был бы хороший стимул, да? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 01:03
#3508
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Цитата:
maxsaf:
Ну иди учи, в чем проблема ааа, стимула нет)) вот если бы кассовый отменили за это - был бы хороший стимул, да?

Это у государства стимул.
Можешь не учить казахский, но налоги плати по полной.
Вот такой у них стимул.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22420
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 05:38
#3509
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Цитата:
111:
Это у государства стимул. Можешь не учить казахский, но налоги плати по полной. Вот такой у них стимул.

Ясно, хочешь чтобы тебя финансово промотивировали :lol:
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