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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:40
Цитата:
Делопроизводство разрешалось вести на любом языке. Ничего общего с ценниками, вывесками, наружный рекламой это не имеет.
111:
Что то я вообще не вижу ни одной буквы на казахском..
Что то я вообще не вижу ни одной буквы на казахском..
Делопроизводство разрешалось вести на любом языке. Ничего общего с ценниками, вывесками, наружный рекламой это не имеет.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:40
Цитата:
Ну значит и они забили, так же как и я. Иди поплачь теперь
111:
Какая разница, банк обязан на казахском дублировать
Какая разница, банк обязан на казахском дублировать
Ну значит и они забили, так же как и я. Иди поплачь теперь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:43
Цитата:
В каком законе это написано? Никто не обязан дублировать. Обязаны ответить на языке обращения. Обратился на русском - получи бумажку на русском. И хватит врать уже.
111:
Какая разница, банк обязан на казахском дублировать
Какая разница, банк обязан на казахском дублировать
В каком законе это написано? Никто не обязан дублировать. Обязаны ответить на языке обращения. Обратился на русском - получи бумажку на русском. И хватит врать уже.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:45
Цитата:
До 2016
111:
После 2016го?
После 2016го?
До 2016
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:45
Цитата:
Нет, не в 90х
111:
Так ты когда свалил, не в 90х?
Так ты когда свалил, не в 90х?
Нет, не в 90х
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:48
Цитата:
Ясно, ничего такого не было, но ты это несешь в массы, что было при твоем отъезде отсюда и это сподвигло тебя переехать.
Просто это же ложь?
maxsaf:
Ну значит и они забили, так же как и я. Иди поплачь теперь
Ну значит и они забили, так же как и я. Иди поплачь теперь
Ясно, ничего такого не было, но ты это несешь в массы, что было при твоем отъезде отсюда и это сподвигло тебя переехать.
Просто это же ложь?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:49
Цитата:
И что, не смог сфоткать ценник?
maxsaf:
До 2016
До 2016
И что, не смог сфоткать ценник?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:53
Цитата:
Ты у нотариуса давно был?
maxsaf:
Никто не обязан дублировать
Никто не обязан дублировать
Ты у нотариуса давно был?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:55
Цитата:
Чек это не обращение.
Чек это чек.
maxsaf:
Обязаны ответить на языке обращения.
Обязаны ответить на языке обращения.
Чек это не обращение.
Чек это чек.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:56
Цитата:
Нафига оно мне нужно было?)) чтобы доказывать как меня тут угнетали и мучали??)) Я такое не планировал
111:
И что, не смог сфоткать ценник?
И что, не смог сфоткать ценник?
Нафига оно мне нужно было?)) чтобы доказывать как меня тут угнетали и мучали??)) Я такое не планировал
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:56
У меня с Казпочты есть, там много закрашивать, с 2018го по моему, там уже был и казахский и русский.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:58
Цитата:
Ах, ты же любишь это доказывать без чека или ценника!
А может ты нам тут всем просто врешь?
Даже у меня какие то ценники сохранились.
Но у тебя, где ты сам лично работал, буквально ничего не осталось..
Это смешно.
maxsaf:
Нафига оно мне нужно было?)) чтобы доказывать как меня тут угнетали и мучали??)) Я
Нафига оно мне нужно было?)) чтобы доказывать как меня тут угнетали и мучали??)) Я
Ах, ты же любишь это доказывать без чека или ценника!
А может ты нам тут всем просто врешь?
Даже у меня какие то ценники сохранились.
Но у тебя, где ты сам лично работал, буквально ничего не осталось..
Это смешно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:59
Цитата:
Чек это может быть ответ на обращение. Ты купил что-то, требуешь чек - тебе дают чек. Потребовал на русском - получил на русском. На казахском ты требовать не умеешь
111:
Чек это не обращение. Чек это чек.
Чек это не обращение. Чек это чек.
Чек это может быть ответ на обращение. Ты купил что-то, требуешь чек - тебе дают чек. Потребовал на русском - получил на русском. На казахском ты требовать не умеешь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:01
Цитата:
Нет.
Ты платишь ипотеку каждый месяц в кассу, в кассе дают чек.
То, что ты платишь, это не обращение, и чек тебе обязаны давать на двух языках по закону.
maxsaf:
требуешь чек - тебе дают чек. Потребовал на русском - получил на русском.
требуешь чек - тебе дают чек. Потребовал на русском - получил на русском.
Нет.
Ты платишь ипотеку каждый месяц в кассу, в кассе дают чек.
То, что ты платишь, это не обращение, и чек тебе обязаны давать на двух языках по закону.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:01
Цитата:
Нет, я ни разу не пытался это доказывать. Я просто говорю что было, без доказательств, потому что до сих пор их никто не требовал.
111:
Ах, ты же любишь это доказывать без чека или ценника!
Ах, ты же любишь это доказывать без чека или ценника!
Нет, я ни разу не пытался это доказывать. Я просто говорю что было, без доказательств, потому что до сих пор их никто не требовал.
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