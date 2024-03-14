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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22414
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:40
#3466
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Цитата:
111:
Что то я вообще не вижу ни одной буквы на казахском..

Делопроизводство разрешалось вести на любом языке. Ничего общего с ценниками, вывесками, наружный рекламой это не имеет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22414
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:40
#3467
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Цитата:
111:
Какая разница, банк обязан на казахском дублировать

Ну значит и они забили, так же как и я. Иди поплачь теперь :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22414
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:43
#3468
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Цитата:
111:
Какая разница, банк обязан на казахском дублировать

В каком законе это написано? Никто не обязан дублировать. Обязаны ответить на языке обращения. Обратился на русском - получи бумажку на русском. И хватит врать уже. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22414
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:45
#3469
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Цитата:
111:
После 2016го?

До 2016
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22414
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:45
#3470
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Цитата:
111:
Так ты когда свалил, не в 90х?

Нет, не в 90х
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36713
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:48
#3471
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Цитата:
maxsaf:
Ну значит и они забили, так же как и я. Иди поплачь теперь

Ясно, ничего такого не было, но ты это несешь в массы, что было при твоем отъезде отсюда и это сподвигло тебя переехать.
Просто это же ложь?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36713
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:49
#3472
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Цитата:
maxsaf:
До 2016

И что, не смог сфоткать ценник?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36713
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:53
#3473
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Цитата:
maxsaf:
Никто не обязан дублировать

Ты у нотариуса давно был?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36713
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:55
#3474
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Цитата:
maxsaf:
Обязаны ответить на языке обращения.

Чек это не обращение.
Чек это чек.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22414
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:56
#3475
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Цитата:
111:
И что, не смог сфоткать ценник?

Нафига оно мне нужно было?)) чтобы доказывать как меня тут угнетали и мучали??)) Я такое не планировал :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36713
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:56
#3476
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У меня с Казпочты есть, там много закрашивать, с 2018го по моему, там уже был и казахский и русский.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36713
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:58
#3477
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Цитата:
maxsaf:
Нафига оно мне нужно было?)) чтобы доказывать как меня тут угнетали и мучали??)) Я

Ах, ты же любишь это доказывать без чека или ценника!
А может ты нам тут всем просто врешь?
Даже у меня какие то ценники сохранились.
Но у тебя, где ты сам лично работал, буквально ничего не осталось..
Это смешно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22414
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 23:59
#3478
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Цитата:
111:
Чек это не обращение. Чек это чек.

Чек это может быть ответ на обращение. Ты купил что-то, требуешь чек - тебе дают чек. Потребовал на русском - получил на русском. На казахском ты требовать не умеешь :lol: :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36713
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:01
#3479
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Цитата:
maxsaf:
требуешь чек - тебе дают чек. Потребовал на русском - получил на русском.

Нет.
Ты платишь ипотеку каждый месяц в кассу, в кассе дают чек.
То, что ты платишь, это не обращение, и чек тебе обязаны давать на двух языках по закону.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22414
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.03.24 - 00:01
#3480
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Цитата:
111:
Ах, ты же любишь это доказывать без чека или ценника!

Нет, я ни разу не пытался это доказывать. Я просто говорю что было, без доказательств, потому что до сих пор их никто не требовал.
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