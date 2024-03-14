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≡ И выплатить более 30 млн тенге потерпевшим - Приговор по делу о ДТП, в котором погибли беременная женщина и ребенок, вынесли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48771
И выплатить более 30 млн тенге потерпевшим - Приговор по делу о ДТП, в котором погибли беременная женщина и ребенок, вынесли в суде Костаная
Отправлено: 14.03.24 - 15:53
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При разъяснении приговора судья сообщила, что статья предусматривает наказание от 8 до 10 лет лишения свободы. Но суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие двух малолетних детей у подсудимого, его признание вины и раскаяние.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
87
Re: И выплатить более 30 млн тенге потерпевшим - Приговор по...
Отправлено: 14.03.24 - 15:53
#1
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Потерпевшим необходимо через адвоката обратиться с заявлением в Конституционный суд РК о принятии им решения: считать управление транспортным средством лицом, лишенным права управления ТС, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения преступлением, совершенным умышленно, на основании того, что водитель умышленно доводит себя до опьянения, затем умышленно управляет транспортным средством(ТС), зная, что ТС является повышенным источником опасности! Иначе, нет кары за содеянное и люди будут только погибать за таких ездунов!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1721
Re: И выплатить более 30 млн тенге потерпевшим - Приговор по...
Отправлено: 14.03.24 - 16:15
#2
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Цитата:
судья сообщила, что статья, по которой судили Пынзаря, предусматривает наказание от 8 до 10 лет лишения свободы. Но суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие двух малолетних детей у подсудимого, его признание вины и раскаяние.
- Строгий режим вам назначен, потому что вы ранее уже были судимы и отбывали наказание, - пояснила судья.
В 2011 году Виктор Пынзарь был судим за изнасилование и получил 5 лет лишения свободы.

Источник:


и почему только 6.8 ? раз пьяный за рулём преступник так и судите как преступника совершившего умышленное преступление
срок он будет отбывать от звонка до звонка, потому что не сможет такую сумму выплатить..тем более на строгом..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6760
Re: И выплатить более 30 млн тенге потерпевшим - Приговор по...
Отправлено: 14.03.24 - 17:09
#3
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м месяце беременности и сразу погибла. В машине было еще четверо детей, один из них умер в реанимации
Лишенный прав за пьянство на семь лет, насильник убил ещё двух, третьей в утробе, какие могут быть смягчающие обстоятельства? Он почти террорист,судья вы не правы. Я просто в шоке, лет 15 ему надо
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1721
Re: И выплатить более 30 млн тенге потерпевшим - Приговор по...
Отправлено: 14.03.24 - 21:05
#4
Комментарий удален модератором.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
982
Re: И выплатить более 30 млн тенге потерпевшим - Приговор по...
Отправлено: 14.03.24 - 21:54
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
и почему только 6.8 ? раз пьяный за рулём преступник так и судите как преступника совершившего умышленное преступление


.....потому что у нас многовекторное государство,мы намного стали гуманней к убийцам и что скажут наши западные друзья если влупит судья большой срок.У меня маму задовили в 2015 году его вообще не посадили и никакой комписации,да и брать с него нечего.Да по матери я Сидоров а не Петров...
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
982
Re: И выплатить более 30 млн тенге потерпевшим - Приговор по...
Отправлено: 14.03.24 - 21:56
#6
Комментарий удален модератором.
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