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И выплатить более 30 млн тенге потерпевшим - Приговор по делу о ДТП, в котором погибли беременная женщина и ребенок, вынесли в суде Костаная
И выплатить более 30 млн тенге потерпевшим - Приговор по делу о ДТП, в котором погибли беременная женщина и ребенок, вынесли в суде Костаная
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