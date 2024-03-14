Отправлено: - 21:54

ПолиграфЪ Боярышников:

и почему только 6.8 ? раз пьяный за рулём преступник так и судите как преступника совершившего умышленное преступление

Цитата:.....потому что у нас многовекторное государство,мы намного стали гуманней к убийцам и что скажут наши западные друзья если влупит судья большой срок.У меня маму задовили в 2015 году его вообще не посадили и никакой комписации,да и брать с него нечего.Да по матери я Сидоров а не Петров...