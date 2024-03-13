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≡ Десять нарушений в поезде "Костанай-Алматы" - За что перевозчика оштрафовали на 2,2 млн тенге?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48771
Десять нарушений в поезде "Костанай-Алматы" - За что перевозчика оштрафовали на 2,2 млн тенге?
Отправлено: 13.03.24 - 21:40
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О санкциях в отношении перевозчика сообщил "НГ" вице-спикер мажилиса Парламента РК Альберт РАУ. В прошлом году от пассажиров было много нареканий на состояние вагонов поезда №43/44 "Костанай-Алматы".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5962
Re: Десять нарушений в поезде "Костанай-Алматы" - За...
Отправлено: 13.03.24 - 21:40
#1
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Этот Рау для чего делал депутатский запрос: - просто ПЕРЕДАТОЧНАЯ инстанция ???

Тупо зачитал ответ какого железнодорожного клерка - и в этом заключается его работа как депутата ???

С ОСИ у него ничего не получилось, теперь работает диктором или суфлёром Мажлиса ????
Он как то наказал этот ТОО "Турксиб Астана" за ненадлежащее предоставление услуг??
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
982
Re: Десять нарушений в поезде "Костанай-Алматы" - За...
Отправлено: 14.03.24 - 00:53
#2
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18 января 2023 16:05 АО "ЗИКСТО" запустило производство пассажирских вагонов в Казахстане
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5962
Десять нарушений в поезде "Костанай-Алматы" - За что перевозчика оштрафовали на 2,2 млн тенге?
Отправлено: 14.03.24 - 07:09
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
запустило производство пассажирских вагонов в Казахстане


Сами всё производят или как казахский автопром: - "отвёрточная" сборка, и только воздух казахстанский в шинах ??7
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2225
Десять нарушений в поезде "Костанай-Алматы" - За что перевозчика оштрафовали на 2,2 млн тенге?
Отправлено: 14.03.24 - 21:36
#4
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Цитата:
ACROS:
Сами всё производят или как казахский автопром: - "отвёрточная" сборка, и только воздух казахстанский в шинах ??7

Это тоже типа "автопрома" - АО "ЗИКСТО" собирает вагоны из вагонокомплектов поставляемых Тверским вагоностроительным заводом. Для Казахстана такая практика и ранее существовала, когда российский ТМХ ("Трансмашхолдинг") поставлял для ТОО "Вагоностроительный завод "Тулпар" такие вагонокомплекты. Например в 2020 году было поставлено 100 вагонокомплектов, информация
здесь. Всего на Тулпар было направлено более 200 вагонокомплектов.

При этом «ЗИКСТО» выполняет контракт на поставку 2 тысяч 80-футовых фитинговых платформ модели 13-9781, выпускаемых в России с 2010 года Канашским вагоностроительным заводом (КАВАЗ)."ЗИКСТО" организовал на предприятии их крупноузловую сборку из комплектующих КАВАЗ с постепенным повышением уровня локализации.

Вагонокомплект это с наружи тот же пассажирский вагон, но без внутренней отделки, которую поставляют отдельно и уже на месте обустраивают вагон внутренним интерьером.

Как сообщает КазТАГ, покупка 100 пассажирских
вагонов у АО "ЗИКСТО" обойдется государству в 73,3 млрд.тенге, информация здесь. Также КазТАГ сообщает что у ЗИКСТО к 2023 году накопились убытки более 5,8 млрд тенге.

Для АО "ЗИКСТО" в 2022 году уже были поставлены комплекты купейных вагонов модели 61-4440 и
плацкартных 61-4447, при этом АО получило серификат соответствия на выпуск 300 купейных и 300 плацкартных вагонов, о чем сообщал на личной странице в Facebook аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.
Стоимость вагонокомплектов типа вляется коммерческой тайной, поэтому стоимость не получилось узнать.
8-)

Будем надеется на лучшее, чтобы казахстанские пассажирские перевозчики обновляли свой подвижной состав.

[Исправлено: Нурбанчик, 14.03.2024 - 23:01]
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