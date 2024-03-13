Десять нарушений в поезде "Костанай-Алматы" - За что перевозчика оштрафовали на 2,2 млн тенге?
Отправлено: 13.03.24 - 21:40
О санкциях в отношении перевозчика сообщил "НГ" вице-спикер мажилиса Парламента РК Альберт РАУ. В прошлом году от пассажиров было много нареканий на состояние вагонов поезда №43/44 "Костанай-Алматы". Читать новость
ACROS: Сами всё производят или как казахский автопром: - "отвёрточная" сборка, и только воздух казахстанский в шинах ??7
Это тоже типа "автопрома" - АО "ЗИКСТО" собирает вагоны из вагонокомплектов поставляемых Тверским вагоностроительным заводом. Для Казахстана такая практика и ранее существовала, когда российский ТМХ ("Трансмашхолдинг") поставлял для ТОО "Вагоностроительный завод "Тулпар" такие вагонокомплекты. Например в 2020 году было поставлено 100 вагонокомплектов, информация здесь. Всего на Тулпар было направлено более 200 вагонокомплектов.
При этом «ЗИКСТО» выполняет контракт на поставку 2 тысяч 80-футовых фитинговых платформ модели 13-9781, выпускаемых в России с 2010 года Канашским вагоностроительным заводом (КАВАЗ)."ЗИКСТО" организовал на предприятии их крупноузловую сборку из комплектующих КАВАЗ с постепенным повышением уровня локализации.
Вагонокомплект это с наружи тот же пассажирский вагон, но без внутренней отделки, которую поставляют отдельно и уже на месте обустраивают вагон внутренним интерьером.
Как сообщает КазТАГ, покупка 100 пассажирских вагонов у АО "ЗИКСТО" обойдется государству в 73,3 млрд.тенге, информация здесь. Также КазТАГ сообщает что у ЗИКСТО к 2023 году накопились убытки более 5,8 млрд тенге.
Для АО "ЗИКСТО" в 2022 году уже были поставлены комплекты купейных вагонов модели 61-4440 и плацкартных 61-4447, при этом АО получило серификат соответствия на выпуск 300 купейных и 300 плацкартных вагонов, о чем сообщал на личной странице в Facebook аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. Стоимость вагонокомплектов типа вляется коммерческой тайной, поэтому стоимость не получилось узнать.
Будем надеется на лучшее, чтобы казахстанские пассажирские перевозчики обновляли свой подвижной состав.
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