Отправлено: - 21:36

ACROS:

Сами всё производят или как казахский автопром: - "отвёрточная" сборка, и только воздух казахстанский в шинах ??7

[Исправлено: Нурбанчик, 14.03.2024 - 23:01]

Цитата:Это тоже типа "автопрома" - АО "ЗИКСТО" собирает вагоны из вагонокомплектов поставляемых Тверским вагоностроительным заводом. Для Казахстана такая практика и ранее существовала, когда российский ТМХ ("Трансмашхолдинг") поставлял для ТОО "Вагоностроительный завод "Тулпар" такие вагонокомплекты. Например в 2020 году было поставлено 100 вагонокомплектов, информацияВсего на Тулпар было направлено более 200 вагонокомплектов.При этом «ЗИКСТО» выполняет контракт на поставку 2 тысяч 80-футовых фитинговых платформ модели 13-9781, выпускаемых в России с 2010 года Канашским вагоностроительным заводом (КАВАЗ)."ЗИКСТО" организовал на предприятии их крупноузловую сборку из комплектующих КАВАЗ с постепенным повышением уровня локализации.Вагонокомплект это с наружи тот же пассажирский вагон, но без внутренней отделки, которую поставляют отдельно и уже на месте обустраивают вагон внутренним интерьером.Как сообщает КазТАГ, покупка 100 пассажирскихвагонов у АО "ЗИКСТО" обойдется государству в 73,3 млрд.тенге, информация. Также КазТАГ сообщает что у ЗИКСТО к 2023 году накопились убытки более 5,8 млрд тенге.Для АО "ЗИКСТО" в 2022 году уже были поставлены комплекты купейных вагонов модели 61-4440 иплацкартных 61-4447, при этом АО получило серификат соответствия на выпуск 300 купейных и 300 плацкартных вагонов, о чем сообщал на личной странице в Facebook аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.Стоимость вагонокомплектов типа вляется коммерческой тайной, поэтому стоимость не получилось узнать.Будем надеется на лучшее, чтобы казахстанские пассажирские перевозчики обновляли свой подвижной состав.